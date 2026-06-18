Сериозно нарастване на дела, свързани с наркотични вещества, съобщават от МВР и прокуратурата

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Нарастване на задържаните лица и на образуваните досъдебни производства, свързани с наркотични вещества, показват данните на

Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-31 май 2026 г.

Тенденция към увеличаване на задържаните лица и на образуваните досъдебни производства, свързани с производство, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и

нелегална миграция.

В периода 1-31 май 2026 г. образуваните досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества са 985 при 783 през април 2026 г.

Задържаните лица са 1088 в сравнение с 905 за предходния месец. Данните показват разнообразие на откритите наркотични вещества. През май са задържани и иззети над 362 кг марихуана, над 1 кг фентанил, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Характерни случаи

Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска акция от 11.05.2026 г., проведена от служители на СДВР по линия на противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на София. В рамките на операцията при извършено претърсване на жилище, обитавано от 52-годишна жена, са открити и

иззети над 1 кг чист фентанил, над 10 кг примеси за фентанил, около 340 г марихуана, 47 г кокаин и множество пликове, предназначени за

разпределяне на количествата наркотични вещества.

При проведена СПО на 28.05.2026 г. на територията на област Добрич в с. Челопечене, общ. Каварна, е разкрита оранжерия за отглеждане на

растения от рода на конопа в различен стадий на растеж. Намерени и иззети са 924 стръка, над 3 кг марихуана и приспособления за отглеждане

на канабис.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 май 2026 г. сред по-значимите е случай от 15.05.2026 г. – в морето, източно

от нос Резово, е установен риболовен кораб с турски флаг, управляван от турски гражданин. На място са установени 15 лица (6 граждани на

Афганистан, на Еритрея – 4, на Египет – 3 и на Сомалия – 2), които заявили, че пътуват за Румъния и нямат нужда от помощ. Мигрантите и турският

гражданин са задържани.

Данните показват, че през май 2026 г. са влезли в сила 334 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 100 за незаконно

превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната (престъпления по

чл. 279, 280 и 281 от НК).