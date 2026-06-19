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Атанас Пеканов: ЕК с положителна оценка за България да получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ

De Fakto 19.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 113 Прегледа

Defakto.bg
Вицепремиерът Атанас Пеканов

Eвропейската комисия даде положителна оценка на България относно четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в резултат на което страната ни ще получи близо 1 млрд. евро. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в сградата на Министерския съвет в София.

По думите му оценката на ЕК сочи, че страната ни е изпълнила 23 от общо 26 заложени цели и етапи, свързани с четвъртото плащане, съобщи БТА.  Пеканов заяви, че средствата ще са по сметката на Министерството на финансите до края на месец юли.

Това е важна ключова стъпка за успех на плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка и за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за всички нас“, каза Пеканов.

По думите му днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля, добра координация и последователност България може да защитава своите интереси, като ключово за резултата е било свършеното през последните няколко седмици по темите антикорупционна реформа и върховенство на закона.

Антикорупционната комисия възкрасна, след като  бе закрита в началото на годинатаот мнозенството в 51 -то НС,  а сред най-харктерните й промени е, че ръководството й вече няма да се избира само от мнозинството на парламента, а от цели пет различни държавни органа.

Пеканов посочи още, че България е получила от ЕК зелена светлина и за спиране на процедурите по задържане на пари, свързани с реформата за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор.

В резултат на това страната ни ще получи още 150 млн. евро, който ще бъдат изплатени с петото плащане по ПВУ.

По отношение на трите неизпълнени мерки Пеканов заяви, че те са свързани със сферата на културата, реформата във ВиК сектора и интегрирания градски транспорт и единния билет, като правителството работи тези реформи да бъдат изпълнени.

Пеканов благодари на премиера Румен Радев за поетия и ясно заявен политически аганжимент, на министъра на правосъдието Николай Найденов и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и на народните представители от „Прогресивна България“ и от всички други групи, гласували в полза на необходимите законодателни промени.

Вицепремиерът подчертава, че получаването на средствата по четвъртото плащане е  свежа глътка въздух за бюджета на страната в критичен момент за публичните финанси.

„Трябва да призная, че за мен е непонятно как предишни ръководства в Министерството на финансите са позволили това безобразие да няма ликвидност, за да се разплаща на крайните бенефициенти, които в крайна сметка си вършат работата по Плана за възстановяване и устойчивост“, каза той, добавяйки, че средствата по четвъртото плащане ще осигурят ликвидност в Министерството на финансите, за да се разплатят разходите по вече извършените процеси.

Вицепремиерът заяви, че една от причините за увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет е именно за осигуряването на ликвидност в Министерството на финансите.

Атанас Пеканов обясни и какви проекти стоят зад този близо 1 млрд. евро.

Това означава над 2000 STEM кабинета в цялата страна за българските ученици, които заслужават най-доброто, това означава модернизирани детски и oнкологични лечебни заведения, както и 23 специализирани центъра за лечение на инсулти. Това означава системата за помощ по въздух – седемте медицински хеликоптера. Това означава над 73 дома за възрастни в цялата страна, които да осигуряват по-достойни условия за живот и повече сигурност на най-възрастните членове на българското общество. Това означава и нови влакове, по-добра свързаност, по-добри инвестиции в развитието на регионите в България”, каза той.

Пеканов подчерта, че до 31 август тази година България трябва да изпълни и отчете мерките по петото и последно искане за плащане, което възлиза на близо 1,7 млрд. евро.  Той заяви, че сроковете са изключително кратки и всеки ден има значение, поради което е организиран график, така че всяко едно министерство да знае ясно своята отговорност.

„България направи важна крачка напред. Сега трябва да завършим работата и аз съм уверен, че с нашите колеги това ще се случи успешно и ефективно. В крайна сметка хората няма да оценят плана за възстановяване по броя писма, които сме си разменили с Брюксел, а само по това да виждат ясни, конкретни резултати“, каза той.

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