Последни новини
Home / Законът / Демерджиев за сигнала на Пеевски: Връх на политическо лицемерие и чиста форма на психологическа пародия

Демерджиев за сигнала на Пеевски: Връх на политическо лицемерие и чиста форма на психологическа пародия

De Fakto 19.06.2026 Законът Напишете коментар 216 Прегледа

Defakto.bg
Иван Демерджиев

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път – това написа във Фейсбук министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев е подал адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщи пресцентърът на партията. Искането е по повод „многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право“, сочат от централата.

Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия, пише вътрешният министър  Демерджиев.

„Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава.

Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за “кошаревски” свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие.
Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!

Иронията е очевидна – държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността.

С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре – хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички“, завършва изявлението на вътрешния министър.

About De Fakto

Проверете също

Андрей Янкулов: Липсата на зряло политическо поведение е напът да минира изборите за ВСС

Поводите за оптимизъм покрай дългоочаквания избор на новия състав на Висшия съдебен съвет намаляват, поне …

Окончателно: Изборите за членове на ВСС от професионалната квота ще се провеждат в окръжните съдилища

Правната комисия в парламента прие правила за избор на членове на ВСС,според които членовете от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване