Демерджиев за сигнала на Пеевски: Връх на политическо лицемерие и чиста форма на психологическа пародия

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път – това написа във Фейсбук министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев е подал адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщи пресцентърът на партията. Искането е по повод „многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право“, сочат от централата.

Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия, пише вътрешният министър Демерджиев.

„Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава.