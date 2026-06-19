Демерджиев за сигнала на Пеевски: Връх на политическо лицемерие и чиста форма на психологическа пародия

Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път – това написа във Фейсбук министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев е подал адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщи пресцентърът на партията. Искането е по повод „многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право“, сочат от централата.
Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия, пише вътрешният министър Демерджиев.
„Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава.
Иронията е очевидна – държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността.
С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре – хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички“, завършва изявлението на вътрешния министър.