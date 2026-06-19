Велислав Величков към „ПБ“: Все още имаме от мнозинство от 160 гласа да изберем качествено нов и независим състав на ВСС

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Велислав Величков Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Основната цел – да се въведат качествено нови механизми, критерии и процедури за избора на парламентарната квота на ВСС и да се подобри организацията, прозрачността и отчетността в избора на професионалната квота – не бе постигната, посочва „Продължаваме промяната“ в декларация, прочетена от народния представител

Това е призив към мнозинството от „Прогресивна България“ за проява на политическа воля за постигане на желаните за съдебната система резултати.

„За съжаление, огромната част от разумните предложения на опозицията бяха отхвърлени без почти никакви разисквания, като основният довод беше, че срещат неодобрение сред професионалните среди на съдиите и прокурорите. Така изцяло бяха отхвърлени предложенията за трансформиране на парламентарната, по-скоро политическа квота, в обществена и възможността най-значимите и многочислени професионални и съсловни организации в страната да направят своите номинации за достойни и авторитетни юристи.

Не бе приета идеята за записване на поне част от критериите за избора на кандидатите на законово ниво, които след това да бъдат доразвити в правилата и критериите, които Народното събрание трябва да приеме.

Не се приеха и предложенията за гласуване на магистратите по апелативни райони, общо пет на брой за избора на професионалната квота.

Ако към това добавим приетия текст закона, че правилата за избора на професионалната квота ще бъдат приети от двете колеги на сегашния състав на Висшия съдебен съвет, което включва броя, образуването и избора на състава на секционните комисии, вида и броя на бюлетините, организацията на изборния ден и приключването му, видеонаблюдението и отчитането на резултатите, включително към Централната изборна комисия, както и оповестяването на крайните резултати, то положението става наистина притеснително.

Така се създава реална предпоставка този състав на Висшия съдебен съвет да определи правила, които да улеснят запазването на статуквото в съдебната власт.

Добре е да осъзнаем, че се намираме в извънредна ситуация, в която очевидно са изградени и действат успешно паралелни мрежи на тайно правосъдие, което се е толерирало дълги години от поне два различни състава на ВСС и особено от този му състав.