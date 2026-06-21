Велислав Величков за промените в ЗСВ: Пътят е в самото начало, „голямото жури“ ще бъде през септември и октомври

Пътят е в самото начало, може би изглежда като наполовина извървян, но след приемането на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ще трябва да се приемат правила и критерии за избора на членовете от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, заяви Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ пред БНР в предаването „Говори сега“

Той напомни, че депутатите от опозицията настояха тези критерии да залегнат в закона, а не в отделни правила, но това не се прие.

„Голямото жури“ ще бъде през септември и октомври, когато ще се номинират, обсъждат и изслушват, ще се задават въпроси и ще се дават становища по личностите на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, и тогава може би ще се изяснява въпросът на какъв принцип ще бъдат издигани, каза той.

„Ние предложихме да има обществена квота в парламентарната квота и така да се гарантира независимостта и политическата неутралност на тази парламентарна квота. Вътре да има представители на Българската академия на науките, Съюза на юристите в България, адвокатурата, университетите и академичната общност. Не се прие това предложение. Не беше прието и предложението на колегите от „Демократична България“ поне да имат право всички правни, професионални, съсловни организации и академичната общност да номинират кандидати, а дали народните представители ще ги припознаят и ще ги предложат официално, както по Конституция е техен избор. Но и това беше отхвърлено.“

Величков коментира и на мнението на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, че този този механизъм ще доведе до модела „квота в квотата“.

„Според мен госпожа Захарова, с цялото ми уважение, не е разбрала добре предложението ни. То не предвижда квота в квотата, а ако бъдат предложени кандидати, които депутатите да оценят техните високи професионални качества, с безспорен авторитет и експертиза, тогава те ще бъдат припознати от народните представители, иначе няма да бъдат предложени и няма да бъдат гласувани“, каза Величков.

Той заяви, че не вижда друг начин да има обществено присъствие в парламентарната квота, каквато е първоначалната идея на конституционния законодател, а не тя да бъде партийна квота, освен хората извън парламента, които представляват правната общност по най-различни начини, да имат право не само да задават въпроси към партийните кандидати, но и да предлагат независими кандидати заради тяхната експертиза и авторитет. .

За политическата неутралност

„Тук има още нещо много интересно. Това беше мое предложение заедно с колегата Стою Стоев, да бъде гарантирана партийната неутралност на кандидатите“ Имаше предложение на колегите от „Демократична България“ за политическа неутралност, което бе отхвърлено без дискусия, каза той.

Но обратното на партийна неутралност са партийните кандидати, а ние сме гледали много пъти вече филма с партийните кандидати – от близо 9 години го гледаме в този състав на Висшия съдебен съвет. Анонимни хора, избрани по партийни съображения или лоялности, станаха членове на парламентарната квота. Част от тях участват в най-скандалните гласувания на Висшия съдебен съвет, без да носят реална отговорност и отчетност. Имаше и предложение – още в първоначалния законопроект на управляващите – за възможност за отзоваване на хора от парламентарната квота, ако те изкривяват представата за правосъдие или участват в съмнителни гласувания. Това също не беше прието, въпреки че дори да беше прието, трябваше да има ясни критерии и правила как това ще се случи, заключи Величков.

Пред БНР Величиков заяви, че ако разпределението на 11-те членове от парламентарната квота е на партийни квоти, „от ПП няма да дадем гласовете си и няма да станат 160“ и предупреди, че отхвърлянето на предложението им в новия състав на ВСС да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдения кадрови орган:

„Предстои да се приемат правилата и критериите за кандидатите. Предложихме да са в ЗСВ, а не в отделни правила, но и това не се прие. Според тези правила и критерии ще разберем още другия месец какви хора се канят ПБ да избират във ВСС и ще вдигнем достатъчно аларма, ако разпознаем, че уж нещо се променя, за да си остане всичко същото„, уточни Величков.

По-рано пред БНТ той коментира, че трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов. Той е на мнение, че оставката на Сарафов като и.ф. главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му.

Миналия четвъртък правна комися прие окончателно за второ четене промените в Закона за съдебната власт – гласувано бе новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота да бъде избиран с хартиени бюлетини, секциите да бъдат по окръжни съдилища, а сегашния ВСС да пише правила за провеждането на изборите, включително за транспортирането и съхранението на бюлетините. Записано бе видеонаблюдение след края на изборния ден, когато се броят бюлетините и се съставя протоколът за вота.

Всички кадрови решения се отлагат за следващия състав на ВСС, с изключение на тези за младшите магистрати. До встъпването на новия състав на ИВСС, всички дисциплинарни срокове спират да текат. Въведена беше забрана този съвет да увеличава броя на магистратите и служителите.

Оттеглени бяха всички предложения, свързани с атестациите – регламентът им остава за следващ законопроект, обяви правосъдният министър Никоай Найденов.

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