Доц. д-р Боряна Мусева е номинирана за председател на Комитета по обучение към Съвета на адвокатурите и правните общества на Европа

Висшият адвокатски съвет номинира доц. д-р Боряна Мусева за кандидат на българската адвокатура за председател на Комитета по обучение към Съвета на адвокатурите и правните общества на Европа (CCBE).

Номинацията е признание за дългогодишната ѝ работа в областта на юридическото образование, международното сътрудничество и професионалното обучение на адвокатите, посочват от Висшия адвокатски съвет.

Доц. д-р Мусева е преподавател по международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия и дългогодишен лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Тя е и председател на Управителния съвет на ЦОА за мандата 2022–2026 г. и активно участва в редица национални и международни инициативи, свързани с развитието на правната професия и съдебното сътрудничество в Европа.