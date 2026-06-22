Последни новини
Home / Законът / Групата за финансово действие (FATF), даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“. 

Групата за финансово действие (FATF), даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“. 

De Fakto 22.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 148 Прегледа

Defakto.bg

Групата за финансово действие (FATF), даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“.    В решение на Групата, официално обявено днес, се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас, съобщи пресцентърът на Министреството на правосъдието.    Остава една последна проверка на място,  която да потвърди, че извършените реформи са необратими.

На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи, както и че ще продължим и занапред на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Съобщението на FATF:

„През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през месец юни 2026 г. FATF взе първоначално решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и насрочи провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че прилагането на реформите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и се работи ефективно, както и че необходимият политически ангажимент остава налице с оглед продължаване изпълнението на реформите.

България е предприела следните реформи:

(1) изпълнение на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие;

(2) справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието;

(3) демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, и установяване на контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги,свързани с виртуални активи (VASP) и на операторите на пощенски парични услуги;

(4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална;

(5) завършване на внедряването на автоматизирана система с цел осигуряване приоритизирането на сигналите за подозрителни сделки (STRs);

(6) подобрени са разследванията и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в голям мащаб и организирана престъпност;

(7) гарантиране, че конфискацията се осъществява като една от основните цели на наказателноправната политика;

( осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм;

(9) справяне с пропуските в правната рамка относно целевите санкции за финансиране на тероризма и финансиране на незаконното разпространение на оръжия за масово унищожение; и

(10) идентифициране на организации с нестопанска цел, които са най-уязвими към финансиране на тероризъм, и демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби с цел финансиране на тероризъм.

 

About De Fakto

Проверете също

Олег Невзоров е разпитан пред съдия от Варненска окръжна прокуратура, пуснат е без да бъде задържан (допълнена)

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на …

Доц. д-р Боряна Мусева е номинирана за председател на Комитета по обучение към Съвета на адвокатурите и правните общества на Европа

Висшият адвокатски съвет номинира доц. д-р Боряна Мусева за кандидат на българската адвокатура за председател …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване