Офисът на Европрокуратурата в София даде на съд консултант за измама с евросредства

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Европейската прокуратура в София повдигна обвинение в Софийския градски съд срещу консултант по проект на ЕС, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ.

Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град от Бургаска област, за да подобри достъпа на местното население до здравни услуги. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от ЕС за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Той е предоставил на консултанта и данните за контакт на доставчик на медицинско оборудване, който впоследствие е подал оферта.

Според изискванията заявлението за финансиране е трябвало да съдържа три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Зъболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това.

Проектът е изисквал финансиране в размер на 97 000 евро, от които 90% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд „Земеделие“ са установили, че една от офертите е фалшифицирана.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба между 1000 и 5000 евро.