Последни новини
Home / Без категория / Офисът на Европрокуратурата в София даде на съд консултант за измама с евросредства

Офисът на Европрокуратурата в София даде на съд консултант за измама с евросредства

De Fakto 22.06.2026 Без категория, Законът Напишете коментар 111 Прегледа

Defakto.bg

Европейската прокуратура в София повдигна обвинение в Софийския градски съд срещу консултант по проект на ЕС, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ.

Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град от Бургаска област, за да подобри достъпа на местното население до здравни услуги. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от ЕС за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Той е предоставил на консултанта и данните за контакт на доставчик на медицинско оборудване, който впоследствие е подал оферта.

Според изискванията заявлението за финансиране е трябвало да съдържа три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Зъболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това.

Проектът е изисквал финансиране в размер на 97 000 евро, от които 90% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд „Земеделие“ са установили, че една от офертите е фалшифицирана.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба между 1000 и 5000 евро.

 

About De Fakto

Проверете също

Олег Невзоров е разпитан пред съдия от Варненска окръжна прокуратура, пуснат е без да бъде задържан (допълнена)

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на …

Групата за финансово действие (FATF), даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“. 

Групата за финансово действие (FATF), даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“.  …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване