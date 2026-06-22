Олег Невзоров е разпитан пред съдия от Варненска окръжна прокуратура, пуснат е без да бъде задържан (допълнена)

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Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, съоби БТВ.

Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.

На този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Спрямо него няма издадена заповед за задържане от прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.

По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация КУБ и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от „Форест клуб“ на страницата си във Фейсбук.

За незаконния град стана ясно в края на май. Тогава се разбра, че сградите в комплекса са изградени без нужните разрешителни. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Невзоров е напуснал България. Той офиицално няма повдигнато обвинение затова и няма забрана да напуска страната.

Кметът на Варна съобщиа, че вече има първи заповеди за разрушаване на част от сградите. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако има обжалвания.

Прокуратурата дължи обяснение Невзоров ли е защитеният свидител по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

По-късно Окръжна прокуратура – Варна съобщи: Невзоров се е явил доброволно, бил е с адвокат и е разпитан пред съдия

Олег Невзоров се е явил доброволно, съпроводен от адвокат и на 17.06.2026 г. е разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от ОП-Варна.

Същият е разпитван в качеството на свидетел и по досъдебни производства, наблюдавани от Районна прокуратура-Варна.

По всички дела се води активно разследване, събират се доказателства. В отговор на обществения интерес и винаги, когато разследването позволява, прокуратурите във Варна ще бъдат проактивни в обявяване на резултати, които не биха навредили на основната цел на наказателния процес – разкриване на обективната истина по правилата на Наказателно- процесуалния кодекс.