Задържаха под стража китайски гражданин обвинен в шпионаж

По обвинение в шпионаж Софийския градски съд остави в ареста китайски гражданин. Според прокуратурата в периода от юли 2025 г. до 18 юни тази година в София обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава.
Според данните на държавното обвинение мъжът не е успял да предаде информацията.
Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.
Разследването по случая продължава от СО-СГП под ръководството и надзора на СГП.
Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.
На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж.