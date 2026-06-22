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Задържаха под стража китайски гражданин обвинен в шпионаж

De Fakto 22.06.2026 Законът Напишете коментар 85 Прегледа

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По  обвинение в шпионаж Софийския градски съд остави в ареста китайски гражданин.  Според прокуратурата в периода от юли 2025 г. до 18 юни тази година в София обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава.

Според данните на държавното обвинение мъжът не е успял да предаде информацията.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СО-СГП под ръководството и надзора на СГП.

Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двамата украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж.

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