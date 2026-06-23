Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда осигуровките на държавните служители и майчинството

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски.
Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“.
Законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване на Мартин Димитров и колегите му предвижда плавни стъпки – тази година държавните служители да поемат 2% от осигуровката си за пенсия, догодина – 5, през 2018 г. – 14, и т.н. до достигане на съотношението за всички останали – 60:40 между работодател и осигурен през 2032 г
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията с аргумента, че те ще имат положителен икономически ефект.
На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от „Продължаваме промяната“ предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. В проекта се предвижда обезщетенията при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до двегодишна възраст, да бъдат увеличени от сегашните 50% на 100%.
Друго предложение на партията е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студентите и пенсионерите. В момента работодателите са задължени да плащат здравните осигуровки на служителките в отпуск по майчинство. Според вносителите това води до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат заради бъдещите разходи. Очакваният ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно.
Сред предложенията е и 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да може да се използва наведнъж или на до три части в периода от раждането на детето до навършването на една година. Сега действащите разпоредби предвиждат този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение.
Източник БНР