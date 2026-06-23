Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда осигуровките на държавните служители и майчинството

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски.

Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“.

Законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване на Мартин Димитров и колегите му предвижда плавни стъпки – тази година държавните служители да поемат 2% от осигуровката си за пенсия, догодина – 5, през 2018 г. – 14, и т.н. до достигане на съотношението за всички останали – 60:40 между работодател и осигурен през 2032 г

КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията с аргумента, че те ще имат положителен икономически ефект.

На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от „Продължаваме промяната“ предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. В проекта се предвижда обезщетенията при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до двегодишна възраст, да бъдат увеличени от сегашните 50% на 100%.

Друго предложение на партията е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студентите и пенсионерите. В момента работодателите са задължени да плащат здравните осигуровки на служителките в отпуск по майчинство. Според вносителите това води до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат заради бъдещите разходи. Очакваният ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно.

Сред предложенията е и 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да може да се използва наведнъж или на до три части в периода от раждането на детето до навършването на една година. Сега действащите разпоредби предвиждат този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение.