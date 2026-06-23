Последни новини
Home / Законът / Съдии от ВАС номинираха за член на КПК председателката на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева

Съдии от ВАС номинираха за член на КПК председателката на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева

De Fakto 23.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 362 Прегледа

Defakto.bg
Мариана Шотева

Трима съдии от Върховния  административен съд номинираха председателя на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

До момента Шотева е единственият кандидат за член на КПК,  срокът за номинации изтече вчера, 22 юни.

Тя е преложена от върховните съдии   Иван Раденков, Бойка Табакова и Владимир Първанов.

В мотивите към предложението се посочва, че Шотева е честен, почтен и морално непоколебим човек. Винаги е била за пример за постигнат висок личен интегритет, изграден върху етична устойчивост и последователност, даказала се  като образцов съдия.

 През 2022  г. съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариана Шотева за председател на Административен съд – Пловдив. Подкрепа за кандидатурата й заявиха Георги Чолаков, тогава – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков.

 Предстоящо е в  5-дневен срок Шотева да представи подробна автобиография, мотиви и концепция за дейността на КПК , които ще  бъдат качени на сайта на съда.

След това ще бъде насрочено изслушване на кандидата.  Право на становища и въпроси по номинацията имат съдии и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации.  Медиите също са приканени да изпращат въпроси. Изслушването на кандидатите, както и Общото събрание на съда, на което ще бъдат гласувани, се излъчват онлайн, гласят още приетите от ВАС правила. Гласуването е тайно с хартиени бюлетини.

Новият закон, който възстанови закритата в началото на годината антикорупционна комисия,  влезе в сила на 5 юни и предвижда ВАдвС,  двете върховни съдилища, парламентът и президентът да изпратят  по един член в  комисията.

Около номинациите в адвокатурата имаше  брожение.  Изслушването на двамата кандидати от адвокатската квота е насрочено за 30 юни.

Очаква си Върховният касационен съд  да приеме правилата за избора от своята квота.

   Биографична бележка

Шотева е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Има над 26 години юридически стаж, като повече от 20 от тях са в съдебната система.

Започнала е като съдия в Районен съд-Пазарджик, където е била и председател, после става шеф на Административен съд-Пазарджик, а през октомври 2022 г. беше избрана за административен ръководител на Административен съд-Пловдив.

 

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Конституционният съд прегради достъпа на Комисията за защита на конкуренция до трафичните данни

Единодушно Кнституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични …

ОС – Варна осъди бивш шеф на „Градски транспорт“ и шеф на надзорна фирма за опит за измама за над 230 000 лева

   Варненският окръжен съд призна за виновни двамата подсъдими по обвинение в опит за документна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване