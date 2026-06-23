Съдии от ВАС номинираха за член на КПК председателката на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева

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Трима съдии от Върховния административен съд номинираха председателя на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

До момента Шотева е единственият кандидат за член на КПК, срокът за номинации изтече вчера, 22 юни.

Тя е преложена от върховните съдии Иван Раденков, Бойка Табакова и Владимир Първанов.

В мотивите към предложението се посочва, че Шотева е честен, почтен и морално непоколебим човек. Винаги е била за пример за постигнат висок личен интегритет, изграден върху етична устойчивост и последователност, даказала се като образцов съдия.

През 2022 г. съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариана Шотева за председател на Административен съд – Пловдив. Подкрепа за кандидатурата й заявиха Георги Чолаков, тогава – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков.

Предстоящо е в 5-дневен срок Шотева да представи подробна автобиография, мотиви и концепция за дейността на КПК , които ще бъдат качени на сайта на съда.

След това ще бъде насрочено изслушване на кандидата. Право на становища и въпроси по номинацията имат съдии и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации. Медиите също са приканени да изпращат въпроси. Изслушването на кандидатите, както и Общото събрание на съда, на което ще бъдат гласувани, се излъчват онлайн, гласят още приетите от ВАС правила. Гласуването е тайно с хартиени бюлетини.

Новият закон, който възстанови закритата в началото на годината антикорупционна комисия, влезе в сила на 5 юни и предвижда ВАдвС, двете върховни съдилища, парламентът и президентът да изпратят по един член в комисията.

Около номинациите в адвокатурата имаше брожение. Изслушването на двамата кандидати от адвокатската квота е насрочено за 30 юни.

Очаква си Върховният касационен съд да приеме правилата за избора от своята квота.

Биографична бележка

Шотева е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Има над 26 години юридически стаж, като повече от 20 от тях са в съдебната система.

Започнала е като съдия в Районен съд-Пазарджик, където е била и председател, после става шеф на Административен съд-Пазарджик, а през октомври 2022 г. беше избрана за административен ръководител на Административен съд-Пловдив.