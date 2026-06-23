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Софийският градски съд вписва в регистъра на политическите партии „Прогресивна България“. От приетите и посочени документи по делото се установява, че са спазени законовите изисквания за учредяване и регистрация, е посочено в решението си СГС.

В него е записано, че партията се представлява от председателя Румен Радев. В регистъра е вписан и Изпълнителният съвет на формацията.



В ръководството на партията влизат депутати и министри, парламентарната председателка, както и началникът на премиерския кабинет Николай Копринков. В изпълкома на ПБ влиза и бившият ковчежник на БСП при Корнелия Нинова – Александър Нейчев, напуснал централата на „Позитано“ 20 през 2021 г., след като тя обтегна отношенията си с тогавашния президент Румен Радев.

В оперативния орган на „Прогресивна България“ влизат Николай Копринков, Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев и Кирил Атанасов. Други ръководни факториса председателят на парламента Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Стефан Белчев и Георги Чакъров. Част от Изпълнителния съвет е и Александър Нейчев. В партийното ръководство влизат още Андрей Живков, както и Димитър Желязков. Контролният съвет на „Прогресивна България“ се оглавява от вътрешния министър Иван Демерджиев, а негови членове са Димитър Балев, Светла Василева, Илия Христозов и Иван Василев.

Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

Pявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява партията на Румен Радев заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура потвърди, че не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

Въпреки вписването партията на Румен Радев няма да получава партийна субсидия.

Съгласно Закона за политическите партии държавна субсидия се предоставя на политически партии, които на последните избори за народни представители са получили поне 1% от действителните гласове, коалиции, които на последните парламентарни избори са получили поне 4% от действителните гласове.

„Прогресивна България“ спечели парламентарните избори като коалиция, съставена от други три партии – „Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и Движение „Нашият народ“. Субсидия се дължи само тези партии от коалицията.