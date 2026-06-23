ОС – Варна осъди бивш шеф на „Градски транспорт“ и шеф на надзорна фирма за опит за измама за над 230 000 лева

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Варненският окръжен съд призна за виновни двамата подсъдими по обвинение в опит за документна измама, която е могла да нанесе парични загуби в големи размери на Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД, съобщи на сайта си съдът. .

Единият подсъдим – на 69 години, е бивш представител на общинската фирма „Градски транспорт“ – Варна, а другият – на 77 години – на фирмата за строителен надзор.

Според обвинителния акт двамата мъже са съставили документи с невярно съдържание, с което целенасочено са дали възможност на частно гражданско дружество да получи без правно основание чуждо движимо имущество. Първоначалното обвинение бе за сумата от 606 809 лева без ДДС.

Подсъдимите са отговаряли за приемането на дейностите, изпълнени по договор с частна фирма за проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски транспорт“ – елемент от проект „Интегриран градски транспорт“.

Проектът е финансиран от Община Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Реализацията му започва през 2015 г. с издаване на разрешение за строеж.

Обвинителният акт беше внесен повторно, след като Варненският окръжен съд го върна на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

Разглеждането на делото по същество започна през юни 2025 г.

При проведеното съдебно следствие бяха изслушани множество свидетели, работили в общинската фирма, както и членове на екипа на проекта. Сред над 15-те свидетели бяха и бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият председател на Общинския съвет в града Тодор Балабанов, както и ръководителят на проекта за „Интегриран градски транспорт“. Изслушани са и вещите лица, изготвили няколко комплексни експертизи – съдебно-счетоводна и съдебна строително-техническа, назначени от съда и в хода на досъдебното производство.

В пледоариите си пред съда прокуратурата поиска наказание около минимума, чието изпълнение да бъде отложено с изпитателен срок заради чистото съдебно минало на подсъдимите, напредналата им възраст и значителния период, изминал от извършване на деянието. Адвокатите пледират, че клиентите им са невинни.

Тричленният състав на Варненския окръжен съд налага „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 10 месеца, като изтърпяването им бе отложено с 4 години изпитателен срок.

Съдът ги призна за виновни в това, че в периода от 04.04.2016 г. до 16.08.2016 г. във Варна, в съучастие и при условията на продължавано престъпление, са направили опит чрез съставяне на документи с невярно съдържание да улеснят получаването без правно основание на чуждо движимо имущество (парични средства, собственост на Община Варна и на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна) в размер на 239 571,01 лв. Деянието е останало недовършено по независещи от тях причини. Престъплението е извършено чрез полагане на удостоверяващи подписи от името на възложителя (общинското дружество) и от името на строителния надзор („Кима консулт“ ЕООД).

Съдебният състав призна за невинни двамата мъже по първоначално повдигнатото обвинение – че документната измама е довършена, че е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, както и за разликата до първоначалните 606 809,10 лв.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Варна.