Адв. Петър Славов: Първо ясни правила за избор на нов ВСС, а не прибързани кадрови решения и риск от зависимости

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Промените в съдебната система трябва да започнат с ясни правила и гаранции за прозрачност, а не с прибързани кадрови решения. Това изтъкна в интервю пред БНР адв. Петър Славов, според когото изборът на нов Висш съдебен съвет (ВСС) крие сериозни рискове, ако не бъде предшестван от адекватни законодателни промени.

„Преди да се стигне до кадровия избор трябва Законът за съдебната власт да бъде приведен в приличен вид“, подчерта Славов. По думите му е необходимо да се въведат реални механизми за проверка на кандидатите – включително изслушвания, оценка на интегритета и контрол върху евентуални зависимости.

„Да не допуска системата повече във ВСС да попадат случайни хора и хора със зависимости“, добави той.

Славов предупреди, че политически договорки и подкрепа, която например е предлагана от други политически сили като ГЕРБ, могат да се окажат капан за управляващите от „Прогресивна България“. „Изглежда като една непоискана услуга… но много често след време се иска нещо в замяна“, коментира той, като посъветва управляващите да бъдат внимателни към подобни „добронамерени“ предложения.

Според него подобни сценарии могат да доведат до прехвърляне на отговорност при евентуален провал на бъдещия състав на ВСС. Славов акцентира и върху нуждата от по-висок експертен капацитет в парламента. Той отбеляза, че част от депутатите не познават достатъчно добре действащото законодателство.

„Имаше депутати, които не знаеха, че съществуват действащи разпоредби“, даде пример той, подчертавайки, че това затруднява реформите и води до пропуски.

„Направи ми впечатление на последната Правна комисия, когато бях…, че имаше депутати, които не познават добре самия действащ Закон за съдената власт.

Примерно не знаеха, че в момента има действаща разпоредба в него, която изисква да се декларират членствата в тайни и неформални организации от магистратите, така наречените масонски и други ложи. Това са промени от 2016 година…но е факт, че част от депутатите не знаеха, че съществуват.

Това в контекста на предложението подобни зависимости да се декларират преди избора за бъдещия Висш съдебен съвет, а не постфактум, когато обикновено вече е късно. Въпросното лице е избрано и не може да бъде махнато там 5 години в последствие. Много неща има, които имат да учат, в което в крайна сметка няма нищо лошо“, коментира Петър Славов в предаването „Нещо повече“.

По отношение на текущите политически процеси Славов призова за по-голяма дисциплина и самостоятелност на управляващото мнозинство.

„Не е нещо, от което да зависи управлението… това е въпрос на вътрешна организация“, посочи той, визирайки ситуациите, в които решения се оказват зависими от подкрепата на опозицията.

Адвокатът коментира и скандали извън съдебната реформа, включително казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна и ролята на ключова фигура като Олег Невзоров.

„Преди всичко ми изглежда като огромно безобразие“, каза той, като настоя за по-активна роля на прокуратурата и разследващите органи. Според него институциите трябва да действат решително, тъй като става дума за случаи с голям обществен ефект и потенциални измами.

„Българските правоохранителни органи трябва да подходят по-сериозно“, подчерта Славов, като предупреди, че липсата на действия може да доведе до укриване на ключови свидетели и до невъзможност да се потърси отговорност. В заключение той отбеляза, че реформата в съдебната система няма да бъде успешна без ясни правила, политическа воля и институционална отговорност, които да гарантират независим и ефективен съд.