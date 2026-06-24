Когато Лаура Кьовеши обясняваше в „120 минути“ колко добре заработил българският офис на Европейската прокуратура през последната година под временното си ръководство (с което изрази явното си одобрение за същото, докато то кандидатства да стане постоянно, макар европейският главен прокурор да не би трябвало да има отношение към избора) и какви интересни случаи имал, се запитах къде ли са доказателствата за тези твърдения.

Т.е. тъй като вероятно едва ли се е намерил трети оферент за малкия град от Бургаска област, консултантът си е измислил третата оферта, за да му мине финансирането.

Πpoeĸтът изиcĸвaл финaнcиpaнe в paзмep нa колосалната сума от 97 000 eвpo. Тя дори нe била изплaтeна, тъй ĸaтo oт ДФ „Зeмeдeлиe“ ycтaнoвили фалшифицираната оферта.

С тях не си подобрява статистиката и се проваля в стремежа си да отчита дейност. Такива казуси всъщност я дискредитират, защото тя би трябвало да се занимава с големи случаи на злоупотреби с трансграничен елемент или такива, в които са намесени силни местни играчи, присъствието на които би препятствало адекватните действия на националната прокуратура.

Като Чирен, Чичко Тревичко и НКЖИ.

По които развитие няма. И трудно би имало – преди една година, когато Веселин Тодоров излезе пред АКФ с мащабните си разкрития на вътрешен човек за тайната енергийна империя на Тревичкото, когато бяха публикувани множество документи за нея, разследването в ЕП се водеше от един делегиран прокурор, един разследващ орган и един оперативен работник.

Сякаш е дело с фалшива трета оферта за получаване на финансиране от 97 000 евро за стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област.

(Фейсбук)