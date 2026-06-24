И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова командирова прокурори от ВКП по разследването на „Баба Алино“ във Варна

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По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура се

командироват във Варна във връзка с разследването на строителството в местността Баба Алино, съобщи прокуратурата.

По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура се командироват в

гр. Варна за оказване на засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността Баба Алино.

Предвижда се непосредствено проучване на материалите по делата и провеждане на работни срещи с наблюдаващите прокурори за оценка на събраните доказателства и координиране на по-нататъшните действия по разследването и други процесуални действия с цел осигуряване на срочност и ритмичност на разследването и гарантиране на пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес, се кава в съобщението.

До момента са образувани общо шест досъдебни производства по случая с незаконния град. Едно от тях е в Окръжната прокуратура във Варна, а останалите пет – в районна прокуратура.

На този етап по нито едно от тях няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение към когото и да било, включително към Олег Невзоров, заявиха от прокуратурата. На това не означава, че в бъдеще няма да се повдигнат обвинения.

„Към днешна дата Окръжна прокуратура – Варна наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Като част от тези действия в хода на разследването пред съдия по същото досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров“, коментира говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

„Районната прокуратура ръководи също няколко досъдебни производства. По някои от тях става дума за неистински удостоверения за търпимост, както и за удостоверения, на които е придаден вид, че са изпълнени от архитекта на община „Приморски“, както и за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради“, посочи Невена Илиева, административен ръководител на районната прокуратура.

Според вътрешния министър Иван Демерджиев, показанията на собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино, Олег Невзоров са доста интересни и ще изяснят до голяма степен това, което се е случило, и това, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това.