Любомир Гайдов, и.ф. шеф на ВАС: Дигитализацията прави административното правосъдие по-бързо, достъпно и прозрачно

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Дигитализацията на административното правосъдие, предстоящите промени в Закона за съдебната власт и отбелязването на 30 години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд бяха сред темите в интервю пред БНТ на и.ф. председателя на Върховния административен съд Любомир Гайдов и съдия Галина Солакова.

Върховният административен съд последователно е подкрепял законодателни решения, които гарантират нормалното функциониране на органите на съдебната власт и преодоляването на натрупаните институционални проблеми, свързани с изтеклите мандати на кадровите органи в системата. Това заяви и.ф. председателят на ВАС Любомир Гайдов по повод промените в Закона за съдебната власт в предаването „Денят започва“.

„Оценяваме изключително позитивно политическата воля за промени в Закона за съдебната власт. Това е важна стъпка към осигуряване на стабилност и предвидимост в работата на съдебната система и гарантиране на възможността всички органи да изпълняват своевременно и качествено своите функции“, заяви Гайдов.

В разговора бе поставен акцент и върху необходимостта от качествено законодателство и ясни правни норми. Според Галина Солакова – съдия от ВАС, добре формулираните разпоредби са ключови както за ефективното правораздаване, така и за усещането за справедливост сред гражданите.

Особено внимание бе отделено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс, които влизат в сила от 1 юли и са насочени към ускоряване на дигиталната трансформация в административното правосъдие.

Солакова обясни, че новите правила задължават административните органи да създават и поддържат електронни преписки през целия процес на административното производство. При евентуално обжалване цялата документация ще се предоставя на съда по електронен път. За физическите лица използването на електронните механизми остава възможност, а не задължение, за да бъде гарантиран достъпът до правосъдие за всички граждани.

Гайдов подчерта, че дигитализацията е естествена стъпка в развитието на административното правораздаване и ще донесе реални ползи както за гражданите и бизнеса, така и за институциите.

„Всеки гражданин ще може да подава искания, сигнали, предложения и жалби до държавната и местната администрация от всяка точка на страната или чужбина, без да се съобразява с работно време и физическо присъствие. Процесите се ускоряват, повишава се прозрачността и се ограничават възможностите за грешки и субективни фактори“, посочи той.

В края на разговора представителите на ВАС акцентираха и върху предстоящото отбелязване на 30 години от възстановяването на дейността на съда.

По повод юбилея съдебната институция организира изложба, която представя 30 знакови казуса от своята практика. Инициативата има за цел да покаже на обществото значимата роля на административното правосъдие за защитата на правата на гражданите и организациите.

Сред подбраните случаи са решения, свързани с достъпа до здравеопазване и трансгранично лечение, опазването на околната среда, защитата на държавните служители, данъчни спорове и други въпроси от ежедневието на хората и бизнеса.

„Административното правораздаване присъства във всички етапи от живота на гражданите. Тези 30 казуса показват традициите, натрупания опит и значимия принос на съда за защитата на правата и законните интереси на обществото“, обабщи съдия Любомир Гайдов.