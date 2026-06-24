Найденов: Олигархията е настанена в системата под формата на вечни началници, на които е време малко да правораздават

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Министърът очаква до средата на октомври да бъде избран нов състав на ВСС и Инспектората към ВСС, а през февруари 2027 г. нов главен прокурор

„Туморът, обхванал съдебната система, трябва да се излекува със скалпел – не с хомеопатия“ – това каза в предаването „Лице в лице“ министърът на правосъдието Николай Найденов.

„Изглежда, че кадровиците във Висшия съдебен съвет (ВСС) бързат с определени свои решения, за които са поели ангажименти, и искат да изпреварят влизането в сила на закона, който ще им забрани да го правят, поне за определено време (до избора на нов ВСС)“ , коментира Найденов. Поводът е че ден преди да бъде приет съдебния закон, който налага т.нар. „мораториум“ на кадруването на сегашния ВСС с изтекъл мандат, кадровиците от ВСС продължват спешно да правят назначения и повишения.

Министърът заяви, че е получил сигнали и апели от различни административни ръководители и от общи събрания на съдилища, които се противопоставят на подобно поведение на ВСС.

„Ще предоставя тези писма на ВСС и на неговия пленум, който ще се проведе утре. Ще ги помоля да не правят това, което им се предлага от Съдийската колегия“, за да се предотврати това „не особено институционално поведение“.

„Аз не искам да правя предположения и квалификации. Единственото, което ми направи впечатление, е, че мотивите за подобни решения и такава спешност не оправдават същината на взетите решения“, смята той. Те не отговарят на необходимостта на органите на съдебната власт точно определен брой хора да бъдат преместени от един съд в друг. „Затова ще сигнализирам и ще представя своите аргументи“.

„Във Висшия съдебен съвет има хора, които споделят моето мнение, и техните позиции бяха изразени по време на заседанието на Съдийската колегия“, изтъкна Найденов и заяви, че няма да бъде на пленума, тъй като по същото време ще се разглежда и Законът за съдебната власт“. По думите му става въпрос

за надбягване със закона.

„Това наистина не е нормално институционално поведение. Но аз смятам, че трябва да се вслушат в гласа на разума и да оставят сериозните кадрови решения за следващия ВСС“.

В съдебната система има зависимости, включително и семейни зависимости, каза министър Найденов. „Хора в системата се държат като едно семейство, а понякога са и буквално такова семейство“, каза той.

„Понятието „съдебна реформа“ толкова много се изчерпа, че на мен вече ми е неудобно да говоря за нея“, коментира Найденов.

„Към настоящия момент съдебната реформа означава да бъдат извадени на светло скритите зависимости. Трябва да се види какъв е този тумор, който е обхванал съдебната система, и къде са неговите метастази. Защото те пречат на система тада функционира по начина, предвиден в законите и в Конституцията“, посочи Найденов.

По думите му съдебната система е достатъчно стабилна, за да се пребори с тази зараза, но е необходима и малко външна помощ. „При всички положения няма да помогна с хомеопатия. Туморите и метастазите се лекуват със скалпел“.

„На първо място считаме, че причините за появата на случаи като „Пепи Еврото“ и “ Нотариуса“, са много по-дълбоки. Те са само върхът на айсберга. Ние трябва да погледнем под повърхността и да видим какво мотивира тези хора да постъпват по този начин“, коментира той.

Найденов защити отказа на ПБ да гласува разпоредба, според която бъдещите членове на ВСС предварително да декларират дали членуват в тайни общества и дали имат офшорни сметки, защото това били пиар промени, а магистратите са длъжни да описват в декларциите си много повече обстоятелства, свързани с имуществото им.

Правосъдният министър коментира и скандала с масовото подслушване и следене на магистрати. Според него притеснителното е, не че са използвани СРС, а че те не са довели до досъдебни производства, обвинителни актове и присъди, а „събраното стои някъде по чекмеджетата и се използва за изнудване, контрол и натиск“.

Найденов твърди, че олигархията е настанена и в съдебната система под формата на съдебна номенклатура и вечни началници в съдебната власт. „Време е в тази област да настъпи промяна и един съдия, един магистрат, който цял живот е управлявал един съд или прокуратура, да слезе малко и да правораздава“, заяви правосъдният министър.

Найденов отбеляза, че се очаква до средата на октомври да бъде избран нов състав на ВСС и Инспектората към ВСС, а през февруари 2027 г. нов главен прокурор. Той посочи още, че новият ВСС ще направи атестация на всички назначени през последните три години ръководители в съдебната система.

Призив

По-късно министър Найденов призовава действащият Висш съдебен съвет (ВСС) с отдавна изтекъл мандат да спре с извършването на кадрови промени, включително със закриването и откриването на нови щатни бройки в съдилищата, съобщи пресцентърът на правосъдното ведомство.

Становището е изпратено до представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Поводът са кадрови точки за утрешното заседание на Пленума на ВСС, като две от тях са допълнителни. По същото време в парламента започва второто четене на промените в Закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на ВСС с изтекъл мандат извършването на подобни кадрови промени. Мандатът на настоящия съвет изтече на 3 октомври 2022 г., припомня министерството.

Промените предвиждат настоящият ВСС да отложи за следващия съвет приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система и нейната независимост или пък имат траен кадрови или организационен ефект. ВСС няма да може да назначава, повишава и премества магистрати, с изключение на случаите, когато трябва да бъдат назначавани младши съдии, прокурори и следователи, както и при възстановяване или връщане на длъжност, напомня министърът на правосъдието.

„Приемането на прибързани решения ще представлява действия на Пленума на ВСС, демонстриращи грубо незачитане на волята на Народното събрание. Всяко кадрово решение в този преходен период би генерирало обществено недоверие“, предупреждава министър Найденов. И призовава Пленума на съвета допълнителните кадрови точки да бъдат оттеглени.