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Пленумът на ВКС избра съдиите Таня Орешарова-Банкова и Росен Чиликов за членове на КАК към Съдийската колегия

De Fakto 24.06.2026 Законът Напишете коментар 109 Прегледа

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  На свое заседание, проведено на 23.06.2026 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

– съдия Таня Орешарова-Банкова от ВКС със специализация по гражданско право, чийто първи мандат като член на комисията изтича на 15.07. 2026 г.

– съдия Росен Чиликов от Районен съд – Стара Загора със специализация по наказателно право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

 

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