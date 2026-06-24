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Почина Ерик Василев, дългогодишен съдия от Върховния касационен съд

De Fakto 24.06.2026 Без категория Напишете коментар 224 Прегледа

Defakto.bg

Почина съдията от Върховния касационен съд (ВКС) Ерик Василев, съобщиха колегите  му от съда.

„Напусна ни дългогодишният съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд Ерик Василев. Загубихме изключително уважаван юрист с висок професионализъм, компетентност, морал и почтеност.

Ще остане завинаги в спомените ни като принципен, справедлив и посветен на правото колега, добър и благороден човек!“, написаха прощално съдиите от ВКС.

Висшият съдебен съвет също поднесесъобелзонванията за коничната на съдия Василев.

Разделяме се с изключителен юрист и колега, заслужил уважението на правната общност със своя професионализъм, отговорност и всеотдайност при изпълнението на служебните си задължения.

Дългогодишната кариера на съдия Василев  започва като младши съдия през 1994 г.  Следващата година е назначен на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, а през 2000 г. става негов заместник-председател.  На 03.12.2021 г. е преназначен като съдия в Софийския градски съд.

Бил е командирован във Върховния касационен съд и в Апелативен съд – София.

На 01.12.2016 г. е повишен в длъжност „съдия“ във Върховния касационен  съд – Гражданска колегия, където е правораздавал до момента.

 Съдия Василев оставя след себе си светъл спомен и пример за достойно служене на правото, принципно приложение на закона и отстояване на справедливостта, отбелязват съдии и членове на ВСС.

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