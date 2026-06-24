Почина Ерик Василев, дългогодишен съдия от Върховния касационен съд

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Почина съдията от Върховния касационен съд (ВКС) Ерик Василев, съобщиха колегите му от съда.

„Напусна ни дългогодишният съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд Ерик Василев. Загубихме изключително уважаван юрист с висок професионализъм, компетентност, морал и почтеност.

Ще остане завинаги в спомените ни като принципен, справедлив и посветен на правото колега, добър и благороден човек!“, написаха прощално съдиите от ВКС.

Висшият съдебен съвет също поднесесъобелзонванията за коничната на съдия Василев.

Разделяме се с изключителен юрист и колега, заслужил уважението на правната общност със своя професионализъм, отговорност и всеотдайност при изпълнението на служебните си задължения.

Дългогодишната кариера на съдия Василев започва като младши съдия през 1994 г. Следващата година е назначен на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, а през 2000 г. става негов заместник-председател. На 03.12.2021 г. е преназначен като съдия в Софийския градски съд.

Бил е командирован във Върховния касационен съд и в Апелативен съд – София.

На 01.12.2016 г. е повишен в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска колегия, където е правораздавал до момента.

Съдия Василев оставя след себе си светъл спомен и пример за достойно служене на правото, принципно приложение на закона и отстояване на справедливостта, отбелязват съдии и членове на ВСС.