Уж „мораторум“ над кадруването във ВСС, пък то продължава, надбягването с депутатите също

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи нови 32 младши прокурори в 17 районни прокуратури и 16 младши следователи в отделите на 14 окръжни прокуратури. Те са преминали обучение в Националния институт на правосъдието и от 1 юли са на работа в съдебната система

На 17 юни т.г. колегията назначи 18 младши прокурори и 15 младши следователи за редови магистрати, повечето от които ще встъпят на новите си длъжности от 2 юли.

И за двата случая прокуроската колегия взе решенията си единодушно и без дебати.

Традиционно заседанията на Съдийската колегия преминават дискусионно. На изпроводяк вървят поредни съкращения на щатни бройки в едни съдилища и разкриването им в други. Съдийската колегия одобри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, като съкратеи една длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Хасково.

„Ние или имаме готов човек, който трябва да отиде и да работи в Перник, или правим удар в празното пространство! Защото откриването на бройка не решава дела – ще трябва жив съдия да отиде и да работи“, коментира Атанаска Дишева.

Тя заподозря, че се подготвя конкретен магистрат за командироване и каза, че скоро ще се разбере кой точно е човекът за мястото.

Мнозинството мълчаливо прие с 6 гласа срещу 4 трансформацията.

Самият ръководител на РС – Перник Михаил Алексов „по изключение“ с гласовете на мнозинството бе повишен и стана зам.-председател на Окръжния съд.

Колегията прие още да се разкрие една длъжност „съдия“ в Административен съд – Благоевград, като се съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Административен съд – Ловеч.

„Ние се надпреварваме със законодателя в опит да го надхитрим“,

заключи Дишева, която отбеляза, че в послединте текстове на измененията на ЗСВ може би няма да има забрана да избират зам.-председатели – та да не бързат толкова.

Почти скандал предизвика изненадващо предложение да се повишат съдиите, класирани в конкурса за наказателните отделения на окръжните съдилища.

Цветинка Пашкунова най-сериозно обяви, че в подобно решение няма да участва.

„След внасянето на законопроектите за изменения на ЗСВ, които предвиждат т.нар. мораториум върху нашите правомощия, взехме решение да не разглеждаме въпроси, които са в обхвата на ограниченията при упражняване на нашата компетентност. Едно от тях е именно повишаването и назначаването по конкурсите“, каза Пашкунова.

Тя допълни, че освен „съмненията в нашата институционална легитимност“, да не се взимат такива решения е в интерес и на самите съдии, тъй като със сигурност останалите участници ще обжалват решенията на ВСС.

Според Дишева се налага мнението, че решенията са взимани другаде и то предварително.

След отстъплението в законопроекта на вносителите от ПБ т.нар. мораториум да не се прилага спрямо младшите магистрати, деца – отличници на видни членове на Прокурорската колегия получиха своите назначения от сегашния, обявен за олигархичен ВСС.

Надбягването продължава утре, когато пленумът трябва да утвърди взетите решения.

Утре в пленарна зала влиза за второ четени законопроекта за съдебната власт. В контекста на заседанието на Съдийската колегия, ще припомним, че „ПБ“ предлагаше заварените решения да бъдат преразгледани от независима комисия от върховни магистрати и преподаватели. Но след нечии „важни“ препоръки, се отказаха.

Проблемът в съдебната система не е само в законите, но и в дългогодишната отрицателна селекция, коментира в анализ „Правна лудост“.

„Обществена тайна е как през последните години в системата влизат основно хора със зависимости (деца, гаджета, познати на VIP). Преди година-две имената на печелившите бяха изтекли дори месец преди „конкурса“. По същия начин на по-важни инстанции и на началнически места са издигнати множество малки чолаковчета, сарафовчета, спецчета и прочее, сочи изданието.

С други думи, отстраняването на вечните Сарафов, Чолаков и прочие, не е никаква гаранция, че вредните влияния в системата, са предотвратени и вече няма кой да се омайва от тях, коментираха юристи.