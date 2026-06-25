И.ф. шефка на СГП Емилия Русинова е глобена с 511 евро заради неявяване на прокурор по делото „Хера“ във Варна

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„Софийската градска прокуратура, нередовно призовани, не се явява представител.“ Това е записано в протокола от последното заседание по делото за потъването на кораба „Хера“, което се гледа от Окръжния съд във Варна . Отсъствието на прокурора става причина за отлагане на делото преди дни. Тъй като вина за това носи шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, тя е глобена с максимално възможната глоба от 511 евро, като съдътсезира с протокола от заседанието и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, съобщи в. „Сега“.

Проблемът е, че разследването е наблюдавано от градската прокуратура и затова тя трябва да има представител в съдебната зала, посочва изданието. Това може да е наблюдаващият прокурор или посочен от Русинова негов заместник, но градската прокурорка е отказала да направи това, а в администрацията ѝ не приемат призовката.

„Това е грубо нарушение и неизпълнение на служебни задължения, регламентирани в закона“, коментират пред „Сега“ магистрати, които в дългата си кариера не са попадали на нередовно призована прокуратура. Според тях поведението на Русинова предполага търсене на дисциплинарна отговорност. (В момента срещу нея има висяща дисциплинарка заради пътуванията ѝ с Петьо Петров – Еврото. Очаква се решение на ВАС и за оспорения й избор от прокурорската колеигия)

Случаят

Инцидентът с кораба „Хера“ стана на 13 февруари 2004 г. на няколко километра от северния вход на „Босфора“. Тогава загинаха 19 моряци – 17 български и двама украински.

Разследването на случая продължи 15 години. Досъдебното производство е 111 тома, съдържащи 15 314 страници. По делото има близо 130 свидетели, част от които от от Украйна, Турция, Гърция и Италия. Вещите лица са близо 20.

Първоначално обвиняемите бяха двама, но единият – генерален директор и ръководител „Експлоатация“ на „Провидънс шипинг енд трейдинг“ ООД, менажирало „Хера“, почина през 2020 г. Така подсъдим остана само другият – технически директор и ръководител „Морски операции“ във фирмата Стефчо Минчев. Той е в неизвестност от 2019 г. и затова делото се гледа в негово отсъствие. Проверка, направена от съда, показва, че той няма валидни документи за самоличност и въпреки международното му издирване, е неизвестно къде е. Адвокатът му сочи, че последният му телефонен разговор с Минчев е в началото на 2020 г., когато той заявил, че иска да участва в делото, но се намирал в Китай и заради ковид ограниченията не може да пътува. След това, адвокатът и близките му губят контакт с него. На практика няма данни дали той е жив.

За първи път обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд през 2019 г. Но в крайна сметка делото е изпратено по подсъдност във Варна, откъдето са и двамата обвиняеми.

Делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения, а процесът тръгва по същество едва през 2023 г.

За него са ангажирани 5-членен съдебен състав, резервен съдия и резервен заседател. За всяко заседание в залата се явяват и близки на загиналите. Част от близките на моряците от Украйна не са издирени заради войната, пише изданието.

Последното заседание – на 19 юни е отложено, макар и в залата да се намира представител на Окръжната прокуратура във Варна, който носи писмо от септември м.г., с което Борислав Сарафов, тогава вече незаконно изпълняващ функциите главен прокурор, определя, че наред с представителите на градската прокуратура, в залата трябва да се явява и прокурор от Варна. Съдът обаче приема, че нередовното призоваване и неявяването на представител на Софийската градска прокуратура е пречка за даване ход на процеса.

Магистратите обясняват, че по закон вече прокуратурата не е единна. Прокурорът, който е наблюдаващ по съответното разследване, следва да се явява в съдебното заседание. Ако съществуват някакви уважителни причини, поради които това не може да стане, то тогава съответният административен ръководител следва да определи друг прокурор, който да го замести и да участва в съдебните заседания, изтъква съдът.

От съдебния протокол, който „Сега“ видя в деловодните регистри, става още ясно, че в градската прокуратура не приемат призовката, защото прокурорката, явяваща се дотогава във Варна – Василена Анастасова е върната в Софийската районна прокуратура, откъдето е била командирована в градската. В районната прокуратура също отказват призовката, защото не те са наблюдавали разследването.

Следващото заседание по делото във Варна е насрочено за 10 юли.