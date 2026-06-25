Крум Зарков: Във ВСС трябва да влязат хора с име, които да могат да се срамуват

Във ВСС трябва да влязат хора с име, които да могат да се срамуват, защото другите просто изпълняват повелите на своите партии, колкото и обществено неприемливи да са те, сетете се как работеше ВСС досега.

Това каза пред БНР председателят на БСП Крум Зарков, бивш министър на правосъдието в служебното правителство на Гълъб Донев и бивш секретар по правните въпроси на президента Румен Радев.

По думите му Законът за съдебната власт (ЗСВ) е бил внесен с една-единствена цел и тя е да спре една вакханалия, която продължи твърде дълго – сегашният Висш съдебен съвет (ВСС), който е с отдавна изтекъл мандат, да извършва определени действия, особено кадрови:

„И законът изпълни тази си цел още със самото му внасяне, защото тези от ВСС разбраха каква е новата политическа конфигурация и воля и се спряха. Нататък дебатът не беше достатъчно съдържателен и не мисля, че решава кой знае какъв проблем на съдебната система. Това пролича и от дебатите в правната комисия на НС, че основното нещо, което е в съзнанието на депутатите и на магистратите е избор на нов ВСС. Дали този закон ще спомогне, или навреди на добър избор – нито едното, нито другото. Това, което може сериозно да повлияе, е съзнанието на самите народни представители, когато ще трябва да проведат този избор, а именно – дали ще изпращат там представители, които да защитават партийните им интереси, както беше досега, или ще изпратят авторитетни юристи, които да управляват съдебната власт, независимо от волята на тези, които са ги избрали. … Това трябва да е човек, който е изградил своето име в гилдията и в обществото, за да може да се срамува“.

След избора на нов ВСС ще има нови промени в ЗСВ, може би по-съществени, прогнозира Зарков, като се позова на заявки в парламента днес, че „т.нар. и дълго лелеяна съдебна реформа, ще се осъществи законово след кадровите промени“.

Не считаме за необходимо да се истеризира дебатът за Бюджет 2026, заяви председателят на БСП Крум Зарков, като уточни:

„Бюджетът представлява прогноза за държавните финанси и в него трябва да се четат определени политики. Коя е правилната прогноза – на кабинета „Желязков“ за малко над 3% дефицит, или на кабинета „Радев“, предвиждаща 5,7% бюджетен дефицит? Ключът е в прогнозата за събираемостта на приходите. Разходите остават почти същите. Реалната прогноза е тази, направена към момента. По-добре е тази реалност да бъде сведена до знанието ни, това е подкрепата ми за него. Тепърва очаквам да видя от правителството и мнозинството как този дефицит ще бъде преодолян, без това да е за сметка на трудещите се хора, които най-малко са допринесли за неговото постигане. Този дебат трябва да се състои през октомври и ноември с бюджета за 2027 г. Тогава трябва да покажем способни ли сме да проведем реален и неистеричен дебат за това какви са разходите на държавата и как да приемем приходите, защото крайно време е да се постави на внимание цялостната данъчна и осигурителна система в България, която е неудържима“.