Народното събрание ще обсъди окончателно на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Това е първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Миналата седмица измененията бяха приети на второ четене от Комисията по правни въпроси в Народното събрание.

Сред акцентите е решението изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) да не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на ВКС, председател на Върховния административен съд или главен прокурор.

Прието беше също до встъпването на новоизбраните членове пленумът на ВСС, съответно Съдийската и Прокурорската колегия, да отлагат приемането на кадрови и трайни решения, ако е изминала повече от една година от изтичане на мандата на изборните членове.

Късно вчера министърът на правосъдието се обърна с призив към пленума на ВСС да изключи от днешния си дневен ред ĸaдpoви пpoмeни, вĸлючитeлнo свързани cъc зaĸpивaнeтo и oтĸpивaнeтo нa нoви щaтни бpoйĸи в cъдилищaтa. Πo cъщoтo вpeмe в пapлaмeнтa зaпoчвa втopoтo чeтeнe нa пpoмeнитe в Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, ĸoитo изpичнo изĸлючвaт oт пpaвoмoщиятa нa BCC c изтeĸъл мaндaт извъpшвaнeтo нa пoдoбни ĸaдpoви пpoмeни.

Πpиeмaнeтo нa пpибъpзaни peшeния щe пpeдcтaвлявa дeйcтвия нa Πлeнyмa нa BCC, дeмoнcтpиpaщи гpyбo нeзaчитaнe нa вoлятa нa Hapoднoтo cъбpaниe. Bcяĸo ĸaдpoвo peшeниe в тoзи пpexoдeн пepиoд би гeнepиpaлo oбщecтвeнo нeдoвepиe“, заяви миниcтъp Haйдeнoв.

На последното заседание на правна комисия не се прие кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участия в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. Отхвърлени бяха предложенията на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии.

Комисията гласува още изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Одобрене получи и предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд (ВКС), пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

В декларация от името на „Продължаваме промяната“ (ПП) за промните в Закона за съдебната власт Велислав Величков се обърна към „Прогресивна България“ и посочи, че все още могат заедно да изберат качествено нов и независим състав на ВСС, но е нужна политическа воля и съзнание за решаващия момент, защото първата крачка е най-важна и тя определя всички следващи.