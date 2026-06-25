Съдебен закон, второ четене: Без обществена квота – само депутати ще номинират членове за ВСС от парламента

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След 3-часов дебат депутатите отхвърлиха предложението за обществената квота в парламента. То беше подкрепено от вносителите на „Продължаваме промяната“ и Демократична България“, и от „Възраждане“. От ГЕРБ гласуваха различно – имаше глас „за“, „въздържали се“ и „против“.

Против бяха от Прогресивна България и ДПС.

От ПП и ДБ предложиха обществени организации, адвокатурата и юридически факултети да номинират кандидати. Според управляващите предложенията били на ръба на конституцията, а отговорността трябва да се носи от депутатите. Така бе отхвърлено беше преложението, според което един от членовете на Съдийската колегия на ВСС се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната и един – по предложение на Съюза на юристите в България.

Не беше прието и един от членовете на Прокурорската колегия на ВСС да се избира по общо предложение на Академичния съвет на Софийския университет и един – по предложение на Българската академия на науките (БАН).

В седемдневен срок след заседанието на ресорната парламентарна комисия, на което се провежда изслушването, вносителите на предложенията за кандидати за членове на ВСС имат право да ги оттеглят, приеха депутатите. Когато при гласуването в Народното събрание не са избрани всички членове на Висшия съдебен съвет, в двуседмичен срок парламентът започва нова процедура за избор на оставащите членове.

Общо беше съгласието, че до встъпването в длъжност на новоизбраните членове пленумът на ВСС, съответно Съдийската и Прокурорската колегии, отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, засягат нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект, когато е изминала повече от една година от изтичането на мандата на изборните членове, решиха депутатите.

Парламентът прие и предложението т.нар. трима големи да не се кандидатират за ВСС след мандата, както и изълняващите функции, две години след като са били 6 месеца на тези постове, да нямат това право.

Парламентът прие на второ четене изборен член на Висшия съдебен съвет не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд (ВКС), председател на Върховния административен съд (ВАС) или главен прокурор.

Прието беше също изборен член на ВСС да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на ВАС, ВКС или главен прокурор за шест или повече месеца без значение дали има прекъсване на функциите.

Парламентът прие да има публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане в секциите при преброяването на гласовете от прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Дебатът

Надежда Йорданова от ДБ каза, че законодателният процес не е добър, тъй като са пренаписвани текстове по няколко пъти в правна комисия. Думите й бяха по повод на това, че и в пленарна зала се предложиха редакционни поправки, а това не е професионално.

Йорданова изрази безпокойство, че голяма част от гаранциите за промяна на процедурата за избор на ВСС не са срещнали подкрепа, както и гаранциите за партийна неутралност на членовете на ВСС.

Доброто решение, което постигнахме, е ограничаването на правомощията на ВСС с изтекъл мандат, коментира тя.

Янка Тянкова, председател на правна комисия репликира, че мнението на Йорданова не кореспондира със сериозния и професионален дебат в правната комисия и срокът, даден от 21 дни за предложения. Тя посочи, че текстовете за второ четене са съобразени със становищата на институции и професионални организации.

Йорданова отговори, че говорила за неподготвеност, защото отскоро са депутати, а не за некомпетентност. Освен това има стаовища, като на Пленву на ВСС, които няма с какво да я изненадат.

Димитър Петров от ПБ изрази опасения за риск от противоконституционност на текстовете за обществената квота.

Стою Стоев от ПП репликира, че такъв риск няма, защото Конституцията говори за избора на членове на ВСС, а не за предложенията кой да бъде избиран в него.

„За кога се отлагат тези ключови реформи, след като този урежда избора на ВСС„, добави Стоев.

Велислав Величков ПП) коментира, че всички Висши съдебни съвети досега са избирани по партийни квоти и надеждата му е настоящите управляващи да не направят така. Относно предложението за обществена квота, Величков обясни, че идеята е БАН, Софийският университет, Съюзът на юристите да могат да номинират, а дали депутатите ще припознаят тези кандидатури си е техен въпрос.

Според него се вдигали много очакванията за правилата за избор на ВСС от парламентарната квота. „Ако още от началото сте искали само да се променят правилата, защо забавихме процедурата с един месец“, попита той.

Атанас Славов от ДБ отново се върна към обществената квота и обясни, че целта била да се знае кой предлага на депутатите кого да номинира.

И добави, че освен надежда им оставало и да се молят, но нямали увереност, а той ставал все по-голям скептик.

Даниела Кършева от ПБ го попита не е ли най-голямото представителство в парламента, 240 души изпратени да носят отговорност за изборите, които правят.

Величков се спря на обществената квота и без да се е молел, се е надявал, че от ПБ осъзнавали важността на законопроекта, но е разочарован, когато започнали масово да оттеглят своите първоначалин предложения между двете гласувания.

Не премълча подозренията, че някой „външен“ нерегламентирано участва в писането на законпроекта.

Николета Тодорова от ПБ го реплrкира, че не е видял дебатите в правната комисия, защото през цялото време бил зает да пуска видеа в социалните медии и го призова да не работи за лайкове.

Снимачната площадка не ми пречи, ще ви покажа колко пъти съм се изказвал и какви предложеиня съм нправил, отговори Величков и напомни, че тя не е направила това нито веднъж.

Като народен представител можете да номинирате всеки и ще си носите отговорността за предложението, а не някакво общо събрание, което да размива отговорността, обърна се Тома Биков (ГЕРБ-СДС) към Велислав Величков.

Гласуването продължава утре.