Депутатите продължават с гласуване на промените в Закона за съдебната власт, заседава и Пленумът на ВСС

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Народното събрание ще продължи работата си с гласуване на промените в Закона за съдебната власт.

В проектозакона е предвидено е Пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на закона да приеме правила за провеждането на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за а организационно-техническата им подготовка, съобразени с минималните срокове, предвидени в закона.

Ще ще гласува още изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини.

В правна комисия бе прието предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд (ВКС), пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

Очакват се и нови правила за избора на нов Инспекторат.

Вчера парламентът блокира кадровата дейност на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, като прие, че не може да назначава, повишава и премества магистрати и да избира административни ръководители. Изключение от това правило са кадровите решения, свързани с младшите магагистрати – съдии, прокурори и следователи, както и освобождаването, възстановяване и връщане на длъжност.

Освен това се ограничват компенциите да приема наредби и да определя броя, съдебните райони и да закрива и открива съдилища и прокуратури.

Всичко това става задължително след влизане на закона, а въпросът е дали днес Пленумът на ВСС, чието заседание бе отложено вчера, ще гласува предложения за прехвърляне и закриване на щатове в различни съдилища, както е заложено в дневния му ред.

Они ден министърът на правосъдието призова пленума на ВСС да преустанови ĸaдpoвите пpoмeни, вĸлючитeлнo свързани cъc зaĸpивaнeтo и oтĸpивaнeтo нa нoви щaтни бpoйĸи в cъдилищaтa.

„Приемането на прибързани решения ще представлява действия на Пленума на ВСС, демонстриращи грубо незачитане на волята на Народното събрание. Всяко кадрово решение в този преходен период би генерирало обществено недоверие“, заяви министърът.

(По-късно с 14 гласа „за“ Пленумът отхвърли от дневния си ред извънредните точки за увеличаване щатната численост на Районен съд – Перник и на Административен съд – Благоевград б.р.)

Народното събрание вчера прие друго ключово предложение на ПБ, а именно: лице, което през периода на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на ВКС и на ВАС, или главен прокурор, както и човек, който през последните две години е изпълнявал функциите на шеф на ВКС и ВАС или главен прокурор за повече от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите, не може да бъде избиран за член на ВСС.

Мнозинството не прие предложенията на опозицията да се въведе т.нар. обществена квота при избора на членове на ВСС от Народното събрание и както досега само депутатите официално ще правят предложения за нови членове на ВСС.

В дневния ред е включен и парламентарен контрол.