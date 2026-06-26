Божидар Божанов: Докато се приема съдебния закон, хора с прякори завземат държавни и общински имоти край Варна

Докато парламентът гласува Закона за съдебната власт, репортаж на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова от “Дневен ред” разкрива как организирана престъпна група използва фалшиви нотариални актове, за да завземе държавни и общински имоти. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в кулоарите на Народното събрание.

“Установени са фрапантни нарушения на прокуратурата, благодарение на които хора с прякори са заграбили държавни и общински имоти във Варна. ГДБОП е разследвало ефективно и е задържало лица, но на финалната права с подпис на Борислав Сарафов делото е отнето от Окръжна прокуратура – Варна и преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова. Това е пореден пример как беззаконието се толерира от прокуратурата, вместо да се преследва”, заяви Божанов.

Нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове, са двама души, обясни депутатът от „Демократична България“ Стела Николова. По думите ѝ в схемата са участвали служители на Агенцията по кадастъра, които са посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост:

„Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за който има заведено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия Том 3-ти от 1944 година, така, че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том“.