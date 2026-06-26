Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район „Приморски“, съобщи Иван Демерджиев

Общо 25 души са арестувани до момента при акцията на полицията в район „Приморски“, съобщи пред журналисти с. Балван министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той добави, че на някои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

Изясняват се механизми, не само по отношение на възникването на това незаконно селище на КУБ, но но и на други незаконни практики в Община Варна, посочи Демерджиев. Той допълни, че десетки свидетели са разпитани. В подробности са събрани доказателства за тези незаконни практики, те ще бъдат докрай изяснени, а отговорните лица ще бъдат предадени на прокуратурата, каза Демерджиев.

На въпрос в документи за колко години назад полицията търси доказателства, Демерджиев отговори: „За Баба Алино става дума за няколко години назад – две, три, четири – от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконеното това строителство, което очевидно е незаконно.

Покрай документите стана ясно, че някой от служителите и ръководните длъжностни лица в Община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация КУБ. Някой от тях са свързани с издаване на документи за търпимост“, заяви още Демерджиев.

Олег Невзоров има доста подробни и съдържателни показания по доста въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС, заяви още Демерджиев.Той говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики и които не са служители на Община Варна. Но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем до отговорните служители в Община Варна, но и не само – до отговорните държавни служители, подчерта още министърът.

На въпрос изяснява ли се произходът на инвестицията на Невзоров, министърът отговори, че това е предмет на друго производство. Изяснява се, но в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България и които по някакъв начин са свързани с корпорация КУБ, допълни вътрешният министър.

Попитан дали сред задържаните е и кметът на район „Приморски“, Демерджиев заяви, че ще стане ясно кои са арестуваните, след като им бъдат повдигнати обвинения.