Пленумът на ВСС – скандализиран от предлаганите в бюджета по-ниски възнаграждения и лични осигуровки в системата

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Пленумът на Висшия съдебен съвет излезе с отрицателно становище по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В мотивите са изложени аргументи и съображения за последиците от предлаганата промяна в начина за определяне на размера на трудовото възнаграждение на най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, което ще се отрази върху възнагражденията на всички магистрати.

Законът за съдебната власт урежда възнагражденията в съдебната власт като единна и вътрешно съгласувана система. Основният размер в тази система е възнаграждението за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ. Върху него се изгражда структурата на възнагражденията за останалите магистратски длъжности, както и дължимите суми за редица други длъжности в системата на съдебната власт, сочат в становище членовете на ВСС.

Предложената редакция на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ в § 21, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. променя начина за определяне на основното месечно възнаграждение на съдия, прокурор и следовател, заемащ най-ниската длъжност.

Действащият размер, равен на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера, се заменя с размер, равен на 60 на сто от основното месечно възнаграждение на народен представител, обясняват те. Според новия чл. 5 от Правилника за организация дейността на Народното събрание (ПОДНС) народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт (НСИ) за месец март 2026 г.

По този начин се променя основата за изчисление на магистратските възнаграждения, тъй като средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера е приблизително равна на средномесечната заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор.

При прилагането на предложеното изменение се стига до реално намаление на възнагражденията на магистратите, което е представено в табличен вид на база данните от НСИ за 2025 г. и първо тримесечие на 2026 г. , пише в становището.

Предложението не засяга само дължимото плащане за най-ниската магистратска длъжност.

Намаляването на основния размер ще се отрази върху всички останали възнаграждения в системата на съдебната власт, определяни от пленума на Висшия съдебен съвет съгласно чл. 218, ал. 3 ЗСВ, и ще доведе до намаляване на възнагражденията на всички съдии, прокурори и следователи.

Последиците ще обхванат и длъжностите, чиито възнаграждения са определени като процент от магистратско възнаграждение, включително държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, длъжностните лица по регистрация, съдебните и прокурорските помощници, част от съдебната администрация и др. Същевременно предложението създава неяснота относно точния размер на намалението, се казва в становището.

Спроед предложението на проекотбюджета от 2026 г. магистратите и служителите ще започнат да внасят лични осигурителни вноски в съотношение 80:20 от 1 август 2026 г. , 80 плаща държавата, 20 – личин средство.

В същото време, считано от 1 януари 2027 г. се предвижда съотношение 60:40, за което не е определен компенсаторен механизъм. Това обстоятелство създава предпоставка за реално намаление на доходите на посочените лица, без каквито и да било гаранции за запазване на достигнатите към 1 август 2026 г. нива на възнаграждения, изтъкват членовете на ВСС .

В заключение Пленумът на ВСС счита за необходимо да обърне внимание, че възнаграждението на магистратите не може да бъде разглеждано като обикновен бюджетен разход за персонал. То е елемент от статута на магистрата и гаранция за независимостта на съдебната власт.

Пълнят текст на становището становище тук

Така новите зaплaти станаха:

В началото на годината Bиcшият cъдeбeн cъвeт yвeличи зaплaтитe нa мaгиcтpaтитe и нa cлyжитeлитe c 5%, cчитaнo oт 1 янyapи 2026 г. Преди това BCC бе поискал пoчти 1 милиapд eвpo бюджeт зa cъдeбнaтa влacт пpeз 2026 г., ĸaĸтo и yвeличeниe нa зaплaтитe нa мaгиcтpaтитe и cлyжитeлитe c 18%. Hо на 21 янyapи т.г. Mиниcтepcĸият cъвeт пpиe peшeниe, cпopeд ĸoeтo гoдишнaтa инфлaция e 5 нa cтo cъглacнo индeĸca нa пoтpeбитeлcĸитe цeни пo дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт.

4 874 eвpo (дoceгa 9079 лв.) зa въpxoвни cъдии и пpoĸypopи, ĸaĸтo и cлeдoвaтeлитe oт Haциoнaлнaтa cлeдcтвeнa cлyжбa;

4 032 eвpo (ceгa 7511 лв.) зa мaгиcтpaтитe нa aпeлaтивнo нивo;

3 606 eвpo (6716 лв.) зa cъдиитe и пpoĸypopитe нa oĸpъжнo нивo в cтoлицaтa, a зa ĸoлeгитe им oт cтpaнaтa – 3 334 eвpo (6210 лв.);

2 928 eвpo (5454 лв.) зa мaгиcтpaтитe oт Coфийcĸия paйoнeн cъд и пpoĸypaтypa, a зa ĸoлeгитe им oт cтpaнaтa – 2 630 eвpo (4899 лв.);

2 450 eвpo (дoceгa 4564 лв.) зa млaдшитe мaгиcтpaти.

Зa пъpви paнг мaгиcтpaтитe щe пoлyчaвaт 258 eвpo (дoceгa 480 лв.), зa втopи – 354 eвpo (660 лв. ceгa), a зa тpeти – 397 eвpo (740 лв.).