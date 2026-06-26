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Затвор, глоби и лишаване от права предвижда проект на МП за нарушение на ограничителни мерки на ЕС

De Fakto 26.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 160 Прегледа

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Нарушенията на ограничителните мерки на ЕС, както и тяхното заобикаляне, да станат тежки престъпления, които освен с лишаване от свобода да се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права.

Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, предложен от Министерството на правосъдието и публикуван за обществено обсъждане.

С промените в НК в националното законодателство изцяло ще се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673 (Директивата).  Срокът за въвеждането й е изтекъл на 20 май 2025 г. и срещу страната ни  от Европейската комисия е образувана процедура за нарушение.

Проектът предвижда създаване на нова глава в НК „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“.

Сред включените в нея нови престъпления са: нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка (забрани за пътуване); нарушенията на забрана за или ограничаване на сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма (договори за обществени поръчки и концесии и др.); нарушенията на забрани за предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности (като финансиране и предоставяне на финансова помощ, предоставяне на инвестиции и инвестиционни услуги, приемане на депозити и др.); предоставянето на услуги, различни от финансови услуги (правни консултации, доверително управление, счетоводство, одит и др.) и др.

Криминализира се също заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС.

Пример за подобно поведение е практиката попадналите под санкциите хора или фирми да прехвърлят на други притежавани от тях средства или икономически ресурси.

В съответствие с възможността, дадена от Директивата, се въвежда праг от 10 000 евро, като нарушения на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и др. под тази стойност не съставляват престъпления.

Няма да е престъпление също предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост.  Под ударите на закона няма да попадат и адвокатите, които защитават или представляват клиенти в процесуални производства (наказателни, граждански, административни), включително и при предоставяне на правна информация за образуване или избягване на такова производство.

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