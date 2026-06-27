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Бившата полицайка Симона Радева е въдворена в Сливенския затвор за 3 години и 6 месеца

De Fakto 27.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 90 Прегледа

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В петък Симона Радева   е била задържана и конвоирана до Сливенския затвор. Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим.

Преди осем дни Софийски градски съд  осъди на 3 години и 6 месеца бившата полицайка за укривателство на Георги Семерджи.

На първа инстанация Софийски районен й бе наложил  пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа при която бяха убити две млад жени на 5 юли 2022 г.

Решението на СГС е окончателно и не подлежи на жалба или протест.   Съдът прие за безспорно, че Радева напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард „Черни връх“.

Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.

Вместо да докладва Семерджиев, тя  му беше  бе отнесла стълба, за да си влезе в дома през прозореца и да се укрие,  тъй като ключовето му бяха останали в колата. На следващия ден той бе задържан.

Присъдата ще се изтърпява   при първоначален „общ режим“.

Георги  Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата.

 

 

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