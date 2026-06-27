Бившата полицайка Симона Радева е въдворена в Сливенския затвор за 3 години и 6 месеца

В петък Симона Радева е била задържана и конвоирана до Сливенския затвор. Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим.

Преди осем дни Софийски градски съд осъди на 3 години и 6 месеца бившата полицайка за укривателство на Георги Семерджи.

На първа инстанация Софийски районен й бе наложил пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа при която бяха убити две млад жени на 5 юли 2022 г.

Решението на СГС е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Съдът прие за безспорно, че Радева напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард „Черни връх“.

Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.

Вместо да докладва Семерджиев, тя му беше бе отнесла стълба, за да си влезе в дома през прозореца и да се укрие, тъй като ключовето му бяха останали в колата. На следващия ден той бе задържан.

Присъдата ще се изтърпява при първоначален „общ режим“.

Георги Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата.