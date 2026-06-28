Адв. Ина Лулчева: Апелативен съд – София гледа дело срещу депутат, чиито имунитет не е свален, досега такъв случай няма

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Преди три дни трима апелативни съдии постановиха, че в обвинителният акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов няма прокурорски пропуски и отмениха определението на СГС , който през април откри съществени процесуални нарушения, неясноти, непълноти и бланкетни обвинения, прекрати делото и го върна на прокуратурата.

Това е произнасянето на апелативния съд при наличие на имунитет е грубо нарушение на конституцията, коментира адв. Ина Лулчева в предаването „ЕвродикоФ“.

Малко предистория

По въпросното дело Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

На 28 април градският съдия Даниела Борисова пpeĸpaти cъдeбнoтo пpoизвoдcтвo и въpнa нa пpoĸypaтypaтa oбвинитeлния aĸт зa oтcтpaнявaнe нa гpeшĸи пo дeлoтo cpeщy cъпpeдceдaтeля нa „Дa, Бългapия“ Бoжидap Бoжaнoв и бившия пpeдceдaтeл нa „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“ Kиpил Πeтĸoв.

Според съда от обвинителния акт не може да се установи в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал, са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Освен това , според съдията, от обвинителния акт не става ясно също какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

САС: Всичко си е ясно

Прокурорът Георги Мойсеев протестира определението на СГС пред САС и апелативни съдии – Румяна Илиева, Калинка Георгиева и Иванка Шкодрова решиха, че обвинителният акт е напълно ясен. В него всичко се разбирало, било си ясно в полза на коя фирма е действал Божанов, ясна била и щетата, ясно бил изложен и механизмът на осъществяваната принудата от Петков върху Йоловски – чрез негативно въздействие върху психиката, „изразяващо се в заплашване с неблагоприятни последици за него в служебен и личен план, не само за самия него, но и към неговото семейство и най-вече към децата му“.

Не е ясно обаче как се гледа дело срешу депутат с имунитет

По неясно какви причини обаче съставът на АС – София е пропуснал, че Божанов е депутат и според Констуцията той не може да бъде съден без сваляне на имунитета му.

„Известно е на всички, че господин Божанов е народен представител в 52-то Народно събрание и от 5 май, когато той положи клетва, има имунитет срещу наказателно преследване, който не е свален, тъй като в НС не е постъпило искане за това от и.ф. главен прокурор Стефанова, каза Ина Лулчева.

Това произнасяне на апелативният съд и подържане на висящност на процеса при наличие на имунитет, е в грубо нарушение на Конституцията. И това не намира никакво оправдание, защото съдът е длъжен служебно да проверява дали има право да води дело срещу дадено лице, а както е известно Божанов е депутат. Не може да се пропусне текста на конституцията, който забранява срещу депутати да се води наказателно производство.

Това поставя въпросът защо апелативният съд искаше на всяка цена да разглежда това дело и на всяка цена да отмени връщането, отбеляза Лулчева.

По въпросното дело Божидар Божанов се отказа от имунитета си като народен представител в 51-то народно събрание. С всяко следващо Народно събрание имунитетът възниква на ново с полагането на клетва и за да бъде свален трябва да има искане.

Досега такъв случай няма

Но да се гледа дело при наличен имунитет, такъв случай досега няма, не ми е известен в историята на българското правосъдие след приемането на новата конституция от 1991 година. Не обсъждаме случая със задържането на Джейхан Ибрямов, без разрешение на Народното събрание, но това произнасяне на Апелативния съд е сравнимо по тежесно нарушението за мен.

Не може Апелативният съд да е пропуснал, че Божанов е депутат, защото са подадени две молби, в които изрично съдът е уведомен, че той е народен представител. Това не подлежи на доказване, тъй като го пише Държавен вестник.

Предстои поредно спиране на делото

След като делото се върнато в градския съд от апелативния съд, предполагам, че в изпълнение на Конституцията СГС ще спре производството, каза Ина Лулчева.

Просто се създаде впечатление, че апелативният съд на всяка цена е искал да отмени връщането на делото на прокурора, да го оневини за допуснатите нарушения, ама на всяка цена, дори с нарушение на конституцията, заключи тя.