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Демерджиев: Най-високото ниво по казуса „Баба Алино“ са хората, отговорни за действията на Деньо Денев

De Fakto 28.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 179 Прегледа

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Дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино, коментира  пред БНР в предаването „Неделя 150“ вътрешният министър Иван Демерджиев:

За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев – председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още“.

При разпитите на собственика на украинската корпорация „КУБ“, която построи незаконното селище край Варна, той е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството, подчерта министърът на вътрешните работи и добави, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.

Невзоров много ясно посочва практиките, довели до строителството, и ясно казва, че е плащал на посредници, убеждаван, че това, което се извършва там, ще бъде узаконено“, посочи министърът.

Вътрешният министър посочи, че за него най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, са хората, отговорни за действията на Невзоров.

„Вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и дотам“, допълни вътрешният министър, като подчерта, че има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения.

„Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения“, каза Демерджиев.

Където има съмнение, ще настоявам за експертизи, включително с международно участие, за да се избегнат всякакви съмнения или колебания“,  заяви той връзка с продължаващото разследване на случая „Петрохан“, при който загинаха шестима души.

„Има въпроси без отговор и сега изяснявам дали са предприети действия да бъдат получени тези отговори. Ако не са били предприети, съм възложил да бъдат предприети сега, и ще установя, ако не са били предприети действия, кои са хората, отговорни за това“, каза министърът в отговор на въпрос дали има пропуски в действията на служители на МВР по случая.

Този случай беше изключително манипулативно използван за политически цели, подчерта категорично той:

„Нашата цел в момента е да стигнем до истината и тя да достигне до българските граждани. Остава големият въпрос било ли е възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой е отговорен, ако е било възможно, а не са били спасени. Очаквайте отговори. Много е трудно от дистанцията на времето, защото първите часове и дни са важни при такива престъпления. Правим всичко възможно и ще го правим. Задачата ни е да дадем отговори, близки до фактите“, каза министърът.

„Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура – на един бивш премиер“, каза още той  повод разследването на прчините за катастрофата на магистрала „Тракия“, при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.

Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България, уточни той и добави: „Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път“. Министър Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.

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