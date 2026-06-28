Вероятно нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около „Баба Алино”. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов в интервю за Нова в предаването на „На фокус.

В първото си интервю откакто пое поста и.д.главен секретар, Николов посочи, че след задържането на 25 души във варненския район „Приморски” са открили, че така наречените удостоверения за търпимост там са в пъти повече от другите райони на града.

„От 2019 до 2023 г. са издадени 1180 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече са отколкото издадените в други райони на Варна”, посочи Николов.

Той коментира, че това е най-привлекателният район в града, но е наситен със свлачища и зони около плажа, което създава предпоставки за други инциденти.

„Там в един голям период от време общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 година.”, каза Николов.

От тв ефира той посъветва общинските служители да разгледат вниматебно докумените в общината – по-добре е да са свидетели по делата, а не като участници в престъпна схема, каза той.

След 2023 г. Община Варна единствена може да издава такива удостоверения.

От разпитите на Олег Невзоров, МВР установява, че той е действал през посредници. „ Той е предавал парични средства на съответните общинари, които са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински”, каза Николов.

По случая има още работа. „Предстоят още разпити. И разпити на лица, които в момента не се намират на територията на България, а техните свидетелски показания са особено важни. Говорим за украински гражданин. След неговите показания, могат да стана и повече. Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и поръчките към общината”, обясни Николов.

За Петьо Петров – Еврото, Николов коментира, че „имаме 3 точки, на които евентуално следва да бъде установен той“.

В отговор на въпрос Николов категорично отрече Петров все още да е „господар на българската прокуратура“. Относно архива, с който разполага МВР, той посочи, че е достатъчен, за да се направи извод, че той е имал влияние в съдебната система и че могат да се установят механизмите, чрез които го е упражнявал, както и част от хората, които са му били съратници. По това предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, ако вече не са.