Последни новини
Home / Законът / Министър Найденов: Увеличението на възнагражденията на магистратите спира, предстои промяна на метода за индексиране

Министър Найденов: Увеличението на възнагражденията на магистратите спира, предстои промяна на метода за индексиране

De Fakto 29.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 31 Прегледа

Defakto.bg
Министър Николай Найденов

Увеличението на възнагражденията на магистратите спира, а методът за тяхното индексиране предстои да бъде променен. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов по време на юбилея на Върховния административен съд в София, предаде  БТА.

Според министъра промяната е наложителна заради общото финансово състояние на държавата.

Решението за замразяване на автоматичния ръст на доходите в системата е част от цялостните усилия на изпълнителната власт за реформиране на разходите.

Правосъдният министър е категоричен, че всички сектори трябва да поемат солидарно тежестта на икономическата ситуация.

„Подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите и всеки трябва да поеме поравно тежестта на това решение“, посочи Николай Найденов.

Той допълни, че целта е да се променят автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията, като е възможно някои нормативни текстове да претърпят допълнително прецизиране,  но това е генералната тенденция, каза още той.

Според министъра спирането на ръста на доходите не нарушава принципите на правовата държава и работата на съдиите и прокурорите.

„Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при вземането на решенията им. Това не означава обаче, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително и бюджетния“, аргументира се Найденов.

 

About De Fakto

Проверете също

ВАС посрещна 30-та си годишнина с изложба в Съдебната палата и 400 000 разгледани дела

От 1 юли 2026 г. административните органи ще  изпращат преписките по съдебните дела изцяло по …

Президентът Илияна Йотова назначи Радослав Първанов за член на Комисията за защита от дискриминация

Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаване на Радослав Павлов Първанов за член на Комисията …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване