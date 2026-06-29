Министър Найденов: Увеличението на възнагражденията на магистратите спира, предстои промяна на метода за индексиране

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Увеличението на възнагражденията на магистратите спира, а методът за тяхното индексиране предстои да бъде променен. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов по време на юбилея на Върховния административен съд в София, предаде БТА.

Според министъра промяната е наложителна заради общото финансово състояние на държавата.

Решението за замразяване на автоматичния ръст на доходите в системата е част от цялостните усилия на изпълнителната власт за реформиране на разходите.

Правосъдният министър е категоричен, че всички сектори трябва да поемат солидарно тежестта на икономическата ситуация.

„Подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите и всеки трябва да поеме поравно тежестта на това решение“, посочи Николай Найденов.

Той допълни, че целта е да се променят автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията, като е възможно някои нормативни текстове да претърпят допълнително прецизиране, но това е генералната тенденция, каза още той.

Според министъра спирането на ръста на доходите не нарушава принципите на правовата държава и работата на съдиите и прокурорите.

„Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при вземането на решенията им. Това не означава обаче, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително и бюджетния“, аргументира се Найденов.