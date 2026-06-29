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Президентът Илияна Йотова назначи Радослав Първанов за член на Комисията за защита от дискриминация

De Fakto 29.06.2026 Законът Напишете коментар 228 Прегледа

Defakto.bg
Радослав Първанов

Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаване на Радослав Павлов Първанов за член на Комисията за защита от дискриминация от квотата на държавния глава, съобщи пресслужбата на президентството.

Първанов става член на комисията на  мястото на Иво Христов, който стана вицепремиер.

Професионалната си кариера започва през 2010 г. като адвокатски помощник и сътрудник в адвокатски кантори. През 2016 г. постъпва в Комисията за защита от дискриминация като експерт в дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“, а по-късно заема длъжността юрисконсулт в общата администрация на комисията. В периода 2019 – 2021 г. е старши юрисконсулт в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

От април 2021 г. работи в Националния статистически институт, където последователно заема длъжностите главен юрисконсулт и началник на отдел „Правни дейности“.

 От ноември 2023 г. е директор на дирекция „Бизнес статистика“ в Националния статистически институт, където координира разработването, производството и разпространението на статистическа информация в областта на бизнес статистиката и представлява института в рамките на Европейската статистическа система. Осъществява взаимодействие с Евростат и статистическите служби на държавите – членки на Европейския съюз.

Професионалните му интереси са насочени към защитата на основните права на човека, равенството и недискриминацията, административното и медицинското право, както и процесуалното представителство, се казва в съобщението.

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