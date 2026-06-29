ВАС посрещна 30-та си годишнина с изложба в Съдебната палата и 400 000 разгледани дела

От 1 юли 2026 г. административните органи ще изпращат преписките по съдебните дела изцяло по електронен път

Върховният административен съд откри днес в Съдебната палата изложбата „30 години административно правосъдие. Решения, които променят живота“, посветена на 30 години от възстановяването на дейността на съдебната институция. Юбилеят съвпада с една от най-значимите реформи в административното правораздаване през последните десетилетия.

От 1 юли 2026 г. административните органи започват да изпращат преписките по съдебните дела изцяло по електронен път, с което приключва практиката за обмен на многотомни хартиени преписки между администрацията и съдилищата. Очаква се промяната да съкрати значително времето за администриране на делата, да намали административната тежест и да ускори съдебния процес в полза на гражданите и бизнеса.

„Върховният административен съд гледа към бъдещето. Само след няколко дни ще започне една от най-големите промени в организацията на административното правораздаване през последните години. Въвеждаме нов електронен модел на административни производства и на административното правосъдие. Започва разширяване на електронната комуникация между организации, администрация, адвокати, съд и всички участници в административните производства.

От 1-ви юли, съвместно с над 3 000 държавни и общински администрации, правим още една крачка към по модерно правосъдие в полза на хората и обществото, каза и. ф. председателят на съда Любомир Гайдов в официално приветствие към госитет на събитието.

Над 400 000 административни дела е разгледал Върховният административен съд за своята 30-годишна история, но за нас историята на институцията не се измерва само в години, в съдебни дела и решения. Тя се измерва с доверието, което гражданите имат, че когато законът е нарушен, има независим съд, който ще ги защити. Административното правосъдие е онази част от правораздаването, в която гражданинът най-пряко среща държавата. Зад всяко административно дело стои човешка съдба, а зад всяко решение – защитено право“, допълниГайдов.

Сред официалните гости на откриването на изложбата бяха министърът на правосъдието Николай Найденов, съдии от Конституционния съд, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, председателят на Комисията по конституционни и правни въпроси към Народното събрание Янка Тянкова, министърът на образованието проф. Георги Вълчев, заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева, посланици, представители на институции, академичната общност и медиите.

Като министър на правосъдието мога да ви уверя, че заедно с екипа ми ще продължим да работим в сътрудничество с представителите на независимата съдебна власт за укрепване на доверието в българското правораздаване. Нека амбициите за справедливото, бързо и качествено правораздаване, навлизане на информационните технологии в работата на съдилищата, както и успешното въвеждане на електронното правосъдие да бъдат водещи и в работата ви през следващите години“, каза министър Николай Найденов.

Изложбата представя 30 знакови казуса, разгледани от Върховния административен съд през последните три десетилетия, които са оказали пряко въздействие върху живота на милиони български граждани. Сред тях са решения, свързани с достъпа до лечение на пациенти с хепатит C, финансирането на инвитро процедури, лимитите за лечение в болниците, защитата на личните данни след теча от НАП, машинното гласуване, правото на чист въздух, опазването на Национален парк „Пирин“, достъпа до образование, социалната защита и редица други казуси, които показват как административното правосъдие защитава здравето, достойнството, околната среда и основните права на гражданите.