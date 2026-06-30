КС образува дело по искане на съдии от СРС срещу текст от адвокатския закон, който в нарушение на правото на ЕС и Конституцията изземва правомощия на съда

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Конституционният съд образува конституционно дело №13/2026 г. по искане на Софийския районен съд, 151 състав за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 36а, ал. 1 от Закона за адвокатурата в частта, според която, когато се назначава особен представител, адвокатският съвет на съответната адвокатска колегия определя размера на възнаграждението му при условията на чл. 36, ал. 3 и 4. Разпоредбата е а е в е несъответствие с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията, посочват съдиите.

По конкретно дело пред СРС съдебният състав посочва, че действащата правна уредба поставя въпроса дали е конституционносъобразно орган извън съдебната власт да определя по задължителен за съда начин размер на суми, които следва да бъдат заплатени от бюджета на съдебната власт във връзка с обезпечаване движението и приключването на едно съдебно производство.

По този начин ролята на съда се свежда до обикновен администратор на решение с финансови последици за бюджета на съда, взето от външна за процеса организация, което представлява конституционно нетърпимо навлизане в правомощията на съда, изтъкват съдиите. Така адвокатурата фактически се разпорежда с чужд, независим бюджет, което е индиректна намеса в правомощията на съдебната власт по чл. 117, ал. 3 от КРБ.

Последователно е разбирането на КС, че макар адвокатурата да е конституционно призната като свободна и независима, нейните правомощия не могат да се разпростират до степен, в която да доминират над органите на съдебната власт или да засягат правата на трети лица (насрещните страни по делата) по непредвидим начин.

В решение № 2 от 2008 г. на КС изрично се посочва, че „зависимостта на дейността на магистратите от разрешение или преценка на други органи и длъжностни лица е нарушение на категоричния конституционен императив, съдържащ се в разпоредбата на чл. 117, ал. 2″, подчертават съдиите.

Нарушено е правото на ЕС

В подкрепа на аргументите, съдиите посочват и правото на ЕС, както и задължителната практика на СЕС по прилагането му. Чл. 4, ал. 3 от Договора за

Европейския съюз (ДЕС) урежда принципа на лоялното сътрудничество. Напомнят Решение от 25 януари 2024 г. по дело С-43 8/2022 г. СЕС което постанови, че национални правила, които дават право на съсловна организация на адвокатите да определя задължителни минимални цени, нарушават правилата за свободна конкуренция (чл. 101 ДФЕС).

С решението се потвърдиха правомощията на националния съд да упражнява самостоятелен контрол за пропорционалност при определяне на адвокатските възнаграждения. Атакуваната разпоредба на чл. 36а, ал. 1 от Закона за адвокатурата отнема именно това правомощие на съда, като има за цел прилагането на същите тарифи, които СЕС обяви за несъвместими с правото на ЕС, с което се нарушава принципът на лоялното сътрудничество (чл. 4, ал. 3 от ДЕС). Нещо повече, сочат съдиите, касае се за задължителен за съда акт, който засяга имуществото на страните и бюджета на съда, но не подлежи на проверка за законосъобразност нито от съда, пред който делото е висящо, нито на самостоятелен инстанционен контрол (решение № 12065/06.12.2023 г. по адм. д. № № 7565/2023 г. на ВАС, Второ отделение), което в пряко несъответствие и с чл. 120 КРБ.

С тези мотиви 151 състав на Софийски районен съд, отправя искане да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 36а, ал. 1 от Закона за

адвокатурата, обнародван в ДВ, бр. 17 от 13.02.2026 г., в сила от 17.02.2026 г., в частта, с която се предвижда, че когато в закон е предвидено назначаване на особен

представител, адвокатският съвет на адвокатската колегия в съдебния район по седалището на съответния съд, пред който е висящо делото, определя размера на

възнаграждението му при условията на чл. 36, ал. 3 и 4, поради противоречие с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституция на Република България.

Съдът предлага на КС да конституира като заинтересовани страни Народното събрание, министъра на правосъдието и Висшия адвокатски съвет.

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.

Оспореният текст от ЗА

Чл. 36. (1) Aдвoĸaтът или aдвoĸaтът oт Eвpoпeйcĸия cъюз имa пpaвo нa възнaгpaждeниe зa cвoя тpyд.

(2) Paзмepът нa възнaгpaждeниeтo ce oпpeдeля в дoгoвop мeждy aдвoĸaтa или aдвoĸaтa oт Eвpoпeйcĸия cъюз и ĸлиeнтa. Toзи paзмep тpябвa дa бъдe cпpaвeдлив и oбocнoвaн и нe мoжe дa бъдe пo-ниcъĸ oт пpeдвидeния в нapeдбa нa Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт paзмep зa cъoтвeтния вид paбoтa.

(3) Πpи липca нa дoгoвop, пo иcĸaнe нa aдвoĸaтa, aдвoĸaтa oт Eвpoпeйcĸия cъюз или ĸлиeнтa aдвoĸaтcĸият cъвeт oпpeдeля възнaгpaждeниe cъглacнo нapeдбaтa нa Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт.

(4) Bъзнaгpaждeниeтo мoжe дa ce yгoвopи в aбcoлютнa cyмa и/или пpoцeнт въpxy oпpeдeлeн интepec c oглeд изxoдa нa дeлoтo, c изĸлючeниe нa възнaгpaждeниeтo зa зaщитa пo нaĸaзaтeлни дeлa и пo гpaждaнcĸи дeлa c нeмaтepиaлeн интepec.