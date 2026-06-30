Окръжен съд – Бургас остави за постоянно в ареста ръководителя на звено „ВиК“ – Несебър и Поморие, заловен с белязани пари

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Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста ръководителя на звено „ВиК“ – Несебър и Поморие Свилен Станчев, обвинен, че е поискал и получил 8000 евро подкуп от инвеститор, за да осигури присъединяване на имот към водопреносната мрежа в село Кошарица.

Според прокуратурата досъдебното производство е започнало на 16 юни след сигнал на свидетел. В хода на разследването са използвани специални разузнавателни средства, а Станчев е задържан в служебен автомобил на „ВиК“ ЕАД минути след като получил белязаните 8000 евро.

При претърсване на дома му разследващите са открили още 33 000 евро, тефтер с имена и техническа документация за ВиК присъединявания.

„Касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в дома на Станчев и по мое мнение няма място там. Става въпрос за проекти за техническо присъединяване, които следва да се съхраняват в съответния офис“, заяви прокурор Андрей Червеняков.

По данни на разследващите поисканият подкуп е бил за извършването на услуга, която е част от законовите задължения на ВиК оператора. Според директора на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков гражданите били насочвани още от гишето към ръководителя на звеното, вместо да преминат по обичайния административен ред.

По време на съдебното заседание защитата оспори част от доказателствата, представени от прокуратурата. Според адвокат Виктор Паскалев намерените при претърсване на дома 33 000 евро не са свързани с корупционна дейност. „Това са средства на жената, с която той живее на семейни начала. Представили сме доказателства за произхода на всички средства, както и допълнителни такива“, заяви Паскалев.

По думите му тефтерите с имена, за които прокуратурата съобщи по време на разследването, не са приложени към материалите по делото.

Разследването продължава, като се проверява дали случаят е единичен или става въпрос за трайно изградена схема за искане на подкупи при присъединяване към водопреносната мрежа. Вторият задържан при операцията – техническият ръководител на дружеството, е освободен без обвинение, тъй като към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към поисканата сума.