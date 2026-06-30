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Президентът Йотова номинира следователя Павел Гайдаров за члена на антикорупционната комисия

De Fakto 30.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 251 Прегледа

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Президентът Илияна Йотова номинира Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Кандидатурата е на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Павел Тодоров Гайдаров е роден на 1 април 1979 година. През 2003 година завършва специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 година придобива и бакалавърска степен в специалност „Международни икономически отношения“ с немски език. Той е и доктор по гражданско и семейно право.

Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 година.

От 2009 до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийска градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. – в Националната следствена служба.

Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

На 5 юли  изтича крайният срок за определяне на членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Според новия  антикорупционен закон ръководството на КПК да се състои от по един представител на НС, ВКС, ВАС, ВадвС  и президентството.

От адвокатурата издигнаха двама кандидати, във Върховния административен съд влезе само една номинация, очаква се  номинацията на  Върховния касационен съд (ВКС).   Парламентът номинира  Пламен Тодоров, който наскоро бе назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция.

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