Дни, след като бизнесмен спечели дело за цената на охраната на Пеевски, е навестен от данъчните, съобщи адв. Ал. Кашъмов

Дни след като бизнесменът от Добрич Стойчо Стойчев е подал заявление за достъп до обществена информация до НСО за разходите за охрана, направени за лидера на ДПС Делян Пеевски, е започнала данъчна ревизия на фирмата му. Това посочи пред Нова тв адвокат Александър Кашъмов от Програма „Достъп до информация“, с чиято защита бизнесменът спечели съдебно дело и принуди НСО да даде данните за разходите, направени за първите 10 месеца на м.г. за Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания и обгрижван от българските власти.

„Според мен и за всеки гражданин това не е случайно“, коментира Кашъмов. По информация на Сега“ ситуацията с ревизията, е странна, като се има предвид, че малко преди това фирмата отново е била обект на данъчна проверка.

След спечеленото от Стойчев дело се разбра, че общата цена на охраната на Пеевски за посочения период е 226 680 лв. , сума която се равнява на около 210 минимални работни заплати за миналата година. От тази сума над 182 000 лева са за възнаграждения и бонуси. Адвокатът уточнява, че за извънреден труд в НСО не се плаща отделно, тъй като той се покрива от постоянен бонус. Плащта се и разходи за командировки.

Кашъмов коментира, че не става напълно ясно колко души са били ангажирани с охраната. Известно е, че един сержант в НСО през миналата година вероятно е получавал около 3000 лева чисто, а един офицер – около 4000 лева.

Според адвоката съдебното решение е прецедент и може да послужи за следващи искания към НСО. То обаче не означава автоматично, че подобна информация от други институции ще бъде предоставяна без съдебни дела – два са начините за достъпът до информация за държавни разходи – лесен и труден. Лесният е законодателят ясно да запише, че такава информация се публикува. Трудният е чрез съдебни прецеденти във всеки отделен случай.

По думите му НСО първоначално твърдяла, че тази информация представлява държавна тайна. По време на съдебното заседание станало ясно дори, че наименованията на отделите в службата също се третират като тайна и затова вместо „Счетоводство“ или „Човешки ресурси“ се използват обозначения като 04, 05 и 06.

Пред Нова тв Кашъмов даде пример с младите лекари, които са поискали информация за възнагражденията на директорите на дирекции, заместник-министрите и ръководството в здравната система. По думите му те са получили данни за различни позиции от Министерството на здравеопазването, но за министрите и заместник-министрите Министерският съвет е отказал информация с аргумента, че става дума за защитени лични данни.

По този казус вече е заведено дело. „Царят дава, пъдарят не дава“, коментира Кашъмов.

Кашъмов каза още, че бизнесменът Стойчев възнамерява да поиска допълнителна информация – откога Делян Пеевски е охраняван, на какво основание, по силата на какви сигнали и каква е пълната цена на охраната му. Възможно е да бъде поискано и колко е струвала охраната, осигурявана от МВР.

Адвокатът припомни, че по време на делото за достъп до информация в Добрич е станало ясно, че миналата година Пеевски е получил информация от НСО, за да опровергае публични твърдения за цената на охраната си. Т ази информация е била оповестена чрез пресцентъра на ДПС. По думите на Кашъмов, когато тези доказателства били представени в съда, от НСО започнали да отричат, че са давали такава информация.

„Очевидно там има по-тесни и къси канали“, заключи адвокатът.