Иван Брегов: Още не сме видели цялостна визия срещу корпоративни центрове на влияние в съдебната власт

Наред със споровете за размерите и механизмите за определяне на магистратските възнаграждение, продължава да е актулна темата за реподбора в съдебната власт.

„Не може последицата да става водеща роля. Първо трябва да се отговори на предпоставките. И начинът това да се установи е темата за реподбор в съдебната власт, каза в интервю пред БНР Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика.е може последицата да става водеща роля.

„Въпросът е кой ще прави процедурата за реподбор, защото, ако я правят вождовете в съдебната власт, които очевидно са икономически и политически свързани, тогава и малко и средно читави хора в системата, които не са огромното множество за съжаление, ще бъдат освободени“, обясни Брегов. Той уточни, че това е професионална оценка на наречено атестиране сега в Закона за съдебната власт (ЗСВ), „но то не работи като процедура“:

„Това е оценка на професионалните и нравствени качества и преглед на имуществото, както на самите лица, така и на близките им. Защото се оказа, че един бивш временно изпълняващ гл. прокурор, по данни на Бърд.бг, е получавал едни възнаграждения и така се е сдобивал с имоти, със строително предприемачество, които много странно, но не съответстват на заплатите, които е получавал. Това са установими и проследими неща и това са действия, които, ако не се случат, тази система ще се превърне в център на власт. Вече ще се наруши архитектурата на конституционния модел, където властнтрябва да възпира. Ще се превърне в нещото, което е неконтролируемо, недължащо никакъв отчет и е невъзможно обществото да се освободи от него. И тогава, ако доскоро твърдението беше, че сме прокурорска Република България, сега ще станем прокурорско-съдебна Република България.“

Изборът на нови членове на ВСС не е панацеята.

„Това е политическо действие. Знам ГЕРБ какво и как подкрепят, доказали са, че могат да подкрепят и най-развратното нещо в българската прокуратура. Изборите за професионалната квота на ВСС трябва да приключат до 17 октомври, но процедурите за избор на политическата и професионалната квота няма да вървят успоредно. А може би политическата ще последва професионалната и тогава ще сме в позицията, че каквото негодно не е успяло да бъде набутано от професионалната квота, ще бъде избрано от НС, така се случи и през 2017 г. Така че добрите практики на ГЕРБ намират своето естествено продължение. Дано да бъда опроверган с други процедури в НС за избор на ВСС„, коментира Брегов.

Според Брегов в съдебната система трябва да се обезпечи развръзването на кръговете, които са станали корпоративни центрове на влияние на множество интереси.

„И това са кръгове за влияние, които оглавиха системата и направиха центрове по интереси и обезпечиха близки и роднини. Това е резултат от две влияния. Първо липсата на публичен надзор и второто е недокрай завършените модели на администрирането на съдебната власт, където да се самоуправляват във ВСС съдии и прокурори. Тези центрове на влияния няма как да бъдат прекъснати. Ако някой ще прави преустройство, това е именно ЗСВ – първата крачка. С този законопроект не се случи. Трябва цялостна визия, такава още не сме видели от „Прогресивна България“ да се надяваме, че ще имат възможност да постигнат такава„, каза още Брегов.