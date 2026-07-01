Промените в съдебния закон са обнародвани в днешния брой 60 – ти на „Държавен вестник“, влизат в сила от днес  

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Промените в Закона за съдебната власт са обнародвани в днешния брой 60 – ти на „Държавен вестник“. Те уреждат избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др.

Поправките са в сила от днес.

„С това не приключва дебатът за съдебната реформа. Обнародваните изменения и допълнения на закона са необходима първа стъпка към решаването на един дълго отлаган проблем“, коментира министърът на правосъдието Николай Найденов.

Какво следва

В 10-дневен срок Пленумът на ВСС трябва да приеме правила за произвеждането на избори за членове на нов съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборите за професионална квота трябва да се произведат най-късно до 17 октомври тази година. Съдиите, прокурорите и следователите този път ще гласуват за избраниците си във ВСС с хартиени бюлетини, по седалищата на окръжните съдилища. Единствено вотът на следователите може да е и по седалищата на апелативните съдилища. Народното събрание, на свой ред,от неговата квота във ВСС, като се отчита тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет. До встъпването в длъжност на новоизбраните членове Пленумът на Висшия съдебен съвет, съответно Съдийската и Прокурорската колегияприемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект. За членове на ВСС вече не могат да бъдат избирани лица, които в предходния мандат на съвета са били председатели на двете върховни съдилища или главен прокурор. Във ВСС не могат да бъдат издигани и лица, които през последните две години са изпълнявали функциите председател на ВКС, на ВАС или главен прокурор. Занапред Пленумът на ВСС, а не двете колегии, ще избират и.ф. председателите на ВКС и ВАС, както и и.ф. главен прокурор. Изискването, че едно лице може да изпълнява функциите максимум 6 месеца, се запазва. Определените към момента и.ф. продължават да изпълняват функциите до изтичане на 6-месечния срок. Министърът на правосъдието може да предлага както титуляри, така и и.ф. на „тримата големи“. Правилото важи и за всички административни ръководители в съдебната власт. Министърът на правосъдието и заинтересованото лице могат да оспорват решенията на Пленума и на колегиите на ВСС, като жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не прецени друго по правилата на АПК. Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори ще се правят както от депутати, така и от общите събрания на двете върховни съдилища ВКС и ВАС, както и от общото събрание на прокурорите от ВКП и следователите от Националната следствена служба. Инспекторатът с изтекъл мандат не може да предлага образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати, да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси, както и за действия, накърняващи престижа на съдебната власт. Директорът на НСлС няма да е и заместник-главен прокурор по разследването.