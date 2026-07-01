Тръмп претърпя поражение: Върховният съд на САЩ запази правото на гражданство по рождение

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на САЩ във връзка със спора за правото на получаването на гражданство по рождение, след като съдът, в историческо решение, постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство, предаде ДПА.

Съдът остави в сила правото на американско гражданство по рождение, като отхвърли изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп, според която деца, родени от родители, пребиваващи незаконно или временно в страната, не са американски граждани.

Решението е в съответствие с дългогодишното тълкуване на 14-ата поправка на Конституцията и беше публикувано в последния ден от мандата на съда. В коментар президентът Тръмп определи решението като твърде лошо и заяви, че ще настоява Конгресът да премахне гражданството по рождение чрез законодателни промени.

Според него не е необходима дълга и тромава конституционна поправка и Конгресът трябва да започне работа по премахването на това, което той определя като скъпо и несправедливо за страната право.

Американските медии определят решението като удар за президента, който активно лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед и дори присъства лично на устните пледоарии – нещо безпрецедентно за действащ президент.

Тръмп настоява, че гражданство трябва да се отказва на деца, родени от родители без законен статут.

14-ата поправка, ратифицирана през 1868 г., гласи, че всички „лица, родени или натурализирани в САЩ и подлежащи на тяхната юрисдикция“, са граждани. През 1940 г. текстът е кодифициран във федералния закон за гражданството. В мотивите си съдът подчертава, че простото значение на текста недвусмислено обхваща всички деца, родени на американска територия, независимо от статута на родителите.

В отделни решения, обявени във вторник, Върховният съд потвърди закони в приблизително половината щати, които забраняват на транссексуалните момичета и жени да участват в спортните отбори на държавните училища и колежи, и премахна ограниченията за партийните разходи при федералните избори.

„Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки„, написа Тръмп в социалните мрежи.