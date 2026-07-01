Тръмп претърпя поражение: Върховният съд на САЩ запази правото на гражданство по рождение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на САЩ във връзка със спора за правото на получаването на гражданство по рождение, след като съдът, в историческо решение, постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство, предаде ДПА.
Съдът остави в сила правото на американско гражданство по рождение, като отхвърли изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп, според която деца, родени от родители, пребиваващи незаконно или временно в страната, не са американски граждани.
Решението е в съответствие с дългогодишното тълкуване на 14-ата поправка на Конституцията и беше публикувано в последния ден от мандата на съда. В коментар президентът Тръмп определи решението като твърде лошо и заяви, че ще настоява Конгресът да премахне гражданството по рождение чрез законодателни промени.
Според него не е необходима дълга и тромава конституционна поправка и Конгресът трябва да започне работа по премахването на това, което той определя като скъпо и несправедливо за страната право.
Американските медии определят решението като удар за президента, който активно лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед и дори присъства лично на устните пледоарии – нещо безпрецедентно за действащ президент.
Тръмп настоява, че гражданство трябва да се отказва на деца, родени от родители без законен статут.
14-ата поправка, ратифицирана през 1868 г., гласи, че всички „лица, родени или натурализирани в САЩ и подлежащи на тяхната юрисдикция“, са граждани. През 1940 г. текстът е кодифициран във федералния закон за гражданството. В мотивите си съдът подчертава, че простото значение на текста недвусмислено обхваща всички деца, родени на американска територия, независимо от статута на родителите.
В отделни решения, обявени във вторник, Върховният съд потвърди закони в приблизително половината щати, които забраняват на транссексуалните момичета и жени да участват в спортните отбори на държавните училища и колежи, и премахна ограниченията за партийните разходи при федералните избори.
„Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки„, написа Тръмп в социалните мрежи.