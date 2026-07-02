БХК: Десислава Атанасова дължи незабавна оставка като конституционен съдия

Конституцията изисква от конституционните съдии не само професионални качества, но и „високи нравствени качества“. Това означава не просто липса на доказано престъпление, а липса на основателни съмнения в независимостта и безпристрастността им.

Публично изнесените данни, че конституционната съдия Десислава Атанасова е пътувала с частен самолет до Дубай заедно с Делян Пеевски – партиен лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания – са несъвместими с доверието, което обществото трябва да има в Конституционния съд.

Твърдението на Пеевски, че МВР е „разследвало личния му живот“ е некоректно. МВР има законови правомощия да проверява данни за евентуални корупционни обвързаности, нерегламентирани влияния върху съдебната власт и несъответствие в доходите. Опитът казусът да се извърти като „нарушение на човешките права“ не бива да се приема безкритично.

Частният полет е луксозна услуга. Ако съдия Атанасова не е заплатила пазарната стойност на своя полет, това поставя въпроса дали не е получила скъп подарък или облага от политическо лице. Ако такава услуга не е била декларирана, това поражда още по-сериозни съмнения за нарушение на антикорупционните и етичните стандарти.

Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности предвижда възможност за разследване на конституционен съдия, когато има съмнения за незаконни облаги, корупция или конфликт на интереси. Тов аизисква незабавно да бъдат извършени всички допустими проверки, които не изискват сваляне на имунитета.

Припомняме анализа на адв. Адела Качаунова от януари 2024 г., в който още при номинацията ѝ беше обяснено защо Десислава Атанасова е недопустим избор за конституционен съдия.