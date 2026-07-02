Германската прокуратура повдигна обвинения на украински гражданин за саботажа на газопровода „Северен поток“

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Германската федерална прокуратура повдигна обвинения срещу украински гражданин, обвинен в съучастие при организирането на саботажа през 2022 г. срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, предаде ДПА, позовавайки се на адвокатите му.

Според информация на германските медии федералните прокурори обвиняват заподозрения, идентифициран като Сергий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, във военни престъпления, предизвикване на експлозия и унищожаване на инфраструктура.

Следователите смятат, че Сергий К. е координирал операцията в Балтийско море, според изявления на прокуратурата.

Комисия по държавна сигурност към Висшият регионален съд в Хамбург трябва да реши дали да приеме обвиненията и кога може да започне съдебния процес.

Експлозиите близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г., нанесоха сериозни щети на газопровода, което доведе до пълното му спиране. Преди атаката „Северен поток 1″ транспортираше руски природен газ до Германия, а „Северен поток 2″ все още не беше влязъл в експлоатация.

През месеците след началото на войната в Украйна Москва намали неведнъж и дори на няколко пъти преустанови доставките по газопровода „Северен поток 1″.

Украинецът Сергий К. беше арестуван през август миналата година, докато беше на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие, въз основа на европейска заповед за арест. Месеци наред той се съпротивляваше на екстрадицията си в Германия, като в един момент започна гладна стачка с твърдението, че бил подложен на малтретиране, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.