Лидерът на ДПС има 181 чартърни полета за 1,8 млн. евро от 2018 г. насам, обяви вътрешният министър Демерджиев

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Пеевски е лятал по линията София-Дубай с констиуционната съдийка Десислава Атанасова

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, голяма част от които са до Истанбул, откъдето продължава към други страни, включително Гърция и ОАЕ. Поискана е информация от властите на Турция, Гърция и ОАЕ за тези полети.

Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента във връзка с медийни публикации за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, което беше поискано от депутата от ПБ Тодор Барболов и негови колеги. По думите на Демерджиев информацията е събрана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР.

Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасяни вещи.

До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите – става въпрос за шест двупосочни чартърни полета по линията София – Истанбул на обща стойност 122 188 евро.

Според Демерджиев тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.

Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството, или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание.

„В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски“.

За един от договорите за чартърни полети шефът на МВР сподели конкретна информация. Договорът засяга частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“. В него участва Александър Ангелов, който по данни на МВР е адвокат на Пеевски. На базата на стойността на договора МВР изчислява, че всичките 181 полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев направи уговорката, че сумата е пресметната според пазарни цени и реалната стойност може да е различна.

На въпрос на Божидар Божанов от ДБ за други пасажери на тези полети Демерджиев каза, че са регистрирани съвместни резервации на Пеевски с общо 81 души.

На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation Ltd с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия.

„Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани“, коментира Демерджиев. Но съвместно пътуване на един санкциониран по „Магнитски“ и конституционен съдия, не остава незабелязано. „, каза министърът. Той изтъкна, че „във всяка цивилизована държава такава комбинация

би породила изключително много въпроси“.

Самият Пеевски обяви, че личният му живот не засяга никого. От ДБ веднага поискаха оставката на Атанасова от Конституционния съд (КС).

“Кога Десислава Атанасова ще подаде оставка като конституционен съдия?” – с тези думи Ивайло Мирчев призова Атанасова , бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова да подаде оставка.

Изнесената от г-н Демерджиев днес информация за пътуванията на Пеевски с частни полети и произхода на средствата за него съответства на подадения преди няколко месеца от „Демократична България“ сигнал за съществени разминавания в декларираното и реалното имуществено състояние на Пеевски.

“Софийска градска прокуратура е смачкала сигнала за полетите на Пеевски и договарянето на обществени поръчки в Дубай. Но въпреки това днес министър Демерджиев изнесе огромни суми и десетки полети на Пеевски, без яснота откъде има пари за това,” заяви Божидар Божанов.

От „Възраждане“ също поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова.