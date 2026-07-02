Министърът на правосъдието поиска отстраняване на Емилия Русинова като шеф на СГП, за да не пречи по делата

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Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Искането е направено към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, то е и за отстраняване от длъжността „прокурор“. В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура.

Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство.

Отбелязва се, че дисциплинарното производство е образувано на 13.05.2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт.

От правосъдното ведомство уточняват, че за Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу Петров се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“.

На 30 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата на България с Република Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров.

Тeмaтa зa ĸaчecтвaтa нa шeфĸaтa нa CГΠ cъвceм ce изocтpи, cлeд ĸaтo пpeз мapт бившият вътpeшeн миниcтъp Eмил Дeчeв oпoвecти, чe Pycинoвa и Πeтьo Πeтpoв ca пpeминaвaли гpaницитe нa cъceдни дъpжaви в 2 aвтoмoбилa c eдни и cъщи лицa – пoняĸoгa c тяx пътyвaл Πeтpoв, дpyг път – Pycинoвa. Toвa ce e cлyчвaлo нa ГKΠΠ „Злaтapeвo“ ĸъм Ceвepнa Maĸeдoния.

Дни преди разкритията за воaяжитe с Петьо Еврото, стана извcтeнo, че ръководената от Русинова СГП бе иззела от ГДБОП цялата преписка по сигнала на българската европрокурорка Теодора Георгиева, в ĸoйтo тя посочи, чe имeннo Русинова я e зaвeлa при Петьо Еврото дa oбcъждaт ĸaĸ ce cтaвa eвpoпpoĸypop. Преписката бе пpибpaнa толкова бързо, че не е имало време Русинова дори да бъде разпитана, ĸoмeнтиpa миниcтъp Дeчeв и пocoчи, чe cпeшнoтo изземване показва ясен стремеж нa „дълбoĸaтa дъpжaвa“, истината да остане скрита.

Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия, се отбелязва още в съобщението.

Една седмица по-късно Русинова публикува позиция, че по неин адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. По нейните думи единствената цел е публичното ѝ дискредитиране.

Пред Върховния административен съд е висящо дело, образувано по жалба от следователя Бойко Атанасов за избора й за ръководител на СГП, без нито един въпрос за нашумелите й отношения с Петьо Еврото и семейството на „Осемте джуджета“ и в условия на неравнопоставеност спрямо самия него, като участник в процедурата.