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Съдебният протокол по делото „Коцев“: От обвинителния акт съдът не разбира в какво са обвинени кмета и съветниците

De Fakto 02.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 344 Прегледа

Defakto.bg
Съдия Светла Даскалова, председател на състав по делото на варненския кмет

Два дни след като на 30 юни, вapнeнcĸият oĸpъжeн cъд дaдe xoд на дeлoто cpeщy ĸмeтa нa Bapнa Блaгoмиp Koцeв и oщe чeтиpимa подсъдими, прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата обвинителния акт за отстраняваен на дефекти, които го правят „негоден“, съдът с професионална бързина публикува и съдебния протокол от заседанието.

От него става ясно, че на съда не е ясно за какво обвинение е сезиран, за да е наясно какъв е предмета на доказване по това дело.

Разбира, че прокурорите от Софийска градска прокуратура Ахмед Кокоев и Георги Иванов смятат, че  няма основания за прекратяване на делото, а защитата  – Ина Лулчева, Николай Владимиров и др. плюс подсъдимите твърдят обратното и излагат множество процесуални нарушения и недостатъци на обвинението.

След това съдът се оттегля  на тайно съвещание, а в 11 часа същия ден,  председателката на съдебния състав съдия Светла Даскалова  подновява заседанието и обявява решението:

Съдът констатира основания за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора, тъй като в хода на досъдебното производство е допуснато съществено, отстранимо процесуално нарушение, водещо до ограничаване процесуалните права на обвиняемите (по настоящем подсъдими), изразяващо се в

несъответствие на обвинителния акт с изискванията на чл.246 от НПК.

Като напомя, че в обвинителния акт прокурорът развива пред решаващия съд своята обвинителна теза  чрез фактологическо отразяване на събитията, които според него,  настъпили и са относими към предмета на обвинението  чрез описание на поведението на подсъдимите, сочещо на участието им в тях.  Когато обвинителният акт не съдържа достатъчно точни и ясни обстоятелства, индивидуализиращи престъпното  деяние, той не може да изпълни своята процесуална роля, защото е изготвен в разрез с предписанията на чл.246 от НПК, отбелязва Даскалова.

Какво пише в „настоящия“обвинителния акт

Съдията посочва, че в обвинителния акт, поставил началото на настоящото съдебно производство е записано: „Непосредствено след приключване на местните избори обвиняемите К., С., К. и М.(Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов б.р. имали указания от лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.2 от ЗПКнароден представител в 51- вото НС (Асен Василев, споменат изрично от самата прокуратура пред СГС б.р.),  да се подготвят за предстоящи предсрочни парламентарни избори за обикновено НС и да осигурят парични средства за финансирането на  бъдещата кампания на политическата партия, на която симпатизират.

Възползвайки се от влиянието, което имат в Общината и Общинския  съвет в гр. Варна, с цел да набавят за себе си имотна облага, която в последствие да предоставят в изпълнение на спуснатите указания, в периода юли 2024 г.– края на май 2025 г. обвиняемите К., С., К. и М. и лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.2 от ЗПК – народен представител в 51-вото НС се срещнали на територията на гр. Варна, а след това и в гр. София и се сговорили да вършат в пределите на страната  престъпления по чл.304б от НК и такива по чл.143 от НК, свързани с  извършване на административни услуги и възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ОбщИ. Варна.“

Описанието на деянието обаче е неясно и  противоречиво, констатира съдът

На първо мястоне става ясно кога през периода юли 2024 г.– края на май 2025 г. е било постигнато сговарянето между подсъдимите К., С., К. и М. и неизвестният народен представител в 51-вото НС за извършване на престъпления по чл.304б от НК и по чл.143 от НК.   Това сговаряне, като   еднократен акт, следва да бъде разположено във времето преди (да предшества) извършване на вторичната престъпна дейност, чието начало съгласно отразеното в обвинителния акт е началото на август 2024 г.

На второ място – в обвинителния акт не е посочено за участие в изборите за кое обикновено народно събрание е следвало да осигурят парични средства. След местните избори 2023 г. –(проведени 29 октомври, съответно балотаж на 5 ноември), парламентарни избори са били провеждани на 9 юни 2024 г. за 50-то Народно събрание и на 27 октомври 2024 г. за 51-во Народно събрание.

Това от своя страна е довело и до вътрешно противоречие – как неизвестният депутат е от 51-то Народно събрание, като то не е било конституирано към края на 2023 г., за когато се твърди че той е давал указания на подсъдимите К., С., К. и М. „да се подготвят за предстоящи предсрочни парламентарни избори за Обикновено НС и да осигурят парични средства за финасиране  на бъдещата кампания на политическата партия, на която симпатизират“.

На трето място – не става ясно как четиримата подсъдими са получили указанията от неизвестния народен представител от 51-то НС за подготовка за предсрочни избори за ОНС и за необходимостта именно те да осигурят парични средства за финасиране на бъдещата кампания на политическата партия, на която симпатизират.

При липса на индивидуализация на политическата партия и на народният представител, дал указанията и сговорил се с подсъдимите К., С., К. и М. да вършат престъпления по чл.304б от НК и по чл.143 от НК, последните трудно биха могли да организират защитата си, отбелязва съдът.

Следва да се отбележи, че неизвестният народен представител от 51-то НС е напълно възможно да бъде установен измежду 240 народни представители в Парламента.

На следващо място– допуснато е вътрешно противоречие по отношение на мястото, за което обвинението твърди, че подсъдимите К., С., К., М. и
неизвестният народен представител от 51-то НС са постигнали съгласие да извършват престъпления  (по чл.304б от НК и по чл.143 от НК) – посочват се пределите на цялата страна, както и че са свързани с извършване на административни услуги и възлагане и изпълнение на обществени поръчки в Община Варна.

За неясното разпределение на ролите и високопоставеният безименен „тартор“

При описание на ролите, които били разпределени между участниците в  сдружението е посочено, че народният представител в 51-то НС следвало да осигурява „политическа протекция и насочване на държавен ресурс към общината“.  От тази формулировка неясно остава какво означава и в какво се   изразява „политическата протекция и насочването на държавен ресурс към общината“, т.е. не става ясно какво е било участието на народния представител във сдружението, а и при извършването на вторичните престъпления. Не става ясно как и от кого е трябвало „придобитата имотна облага да се носи в гр. София и как и на кого да се предоставя за финансиране на  бъдещата кампания на политическата партия, на която симпатизират“.

Това е  довело до липса на описание на факти и обстоятелства, с които обвинението да конкретизира общо формулираните обвинителни  твърдения, че подсъдимите са имали общо намерение да извършват престъпления по смисъла на чл.304б от НК и такива по чл.143 от НК.

30 юни 2026 г. заседание ОС – Варна

За да е законосъобразно обвинението, то следва да съдържа посочване на факти и обстоятелства, които съдържат конкретни действия, извършени от подсъдимите в конкретна среда и при конкретни обстоятелства за време и място, от които да се установяват приложимите съставомерни признаци на състава на чл.321, ал.6 от НК. В обстоятелствената част на обвинителния акт, следва да са изложени съдържателни и конкретни факти и обстоятелства, от които да са изводими съответните твърдения на обвинението, за престъпно мотивирани действия, на конкретни лица, с престъпна насоченост по чл.304б от НК и такива по чл.143 от НК, с каквато цел се твърди, да е било образувано твърдяното престъпно сдружение.

От отразеното в обстоятелствената част на обвинителния акт не става ясно кога, къде и как подсъдимите К., С., К., М. и народния представител в 51-вото НС са обсъждали, постигнали са съгласие и са взели решение за извършване на всяко едно от вторичните престъпления. Само се твърди, че всяко едно от тях е извършено „в изпълнение на предварително набелязаната цел – сговорилите се лица да набавят за себе си имотна облага, която впоследствие да предоставят за финансиране  на бъдещата кампания на
политическа партия и със знанието и съгласието на всички участници…“

Според съда от така описаното остава неясна и каква е целта – дали имотната облага е за подсъдимите или за другиго.

Варненският окръжен съд намира, че в обвинителния акт по отношение подсъдимия К. се открива несъответствие между фактическите твърдения на прокурора, изложени в обстоятелствената част и възприетата от него в  заключителната част квалификация на деянията по чл.304б, ал.1 вр. чл.20., ал.2 вр. ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК относно деянията на 08.05.2025 г. по отношение поискания подкуп от свид. Т. Г.ев и на неустановена дата в края на  май 2025 г. по отношение поискания подкуп от свид. И. И.. Приетата в
обвинителния акт правна квалификация не кореспондира с никакви наведени обстоятелства за фактически действия на подс. К..

При тази фактическа непълнота, обективно липсва пълноценно описание и не може да се установи механизма на извършване на всяко от тези две деяния, включени в продължаваната престъпна дейност по чл.304б от НК вменена  на подс. К., такъв, какъвто го възприема представителят на държавното обвинение и  който подлежи на самостоятелна преценка в хода на съдебното производство.

Липсващите твърдения относно съществени за предмета на доказване факти е недопустимо да се приемат по подразбиране.

Непосочването от прокурора на релевантните факти в обстоятелствената част съставлява особено съществен пропуск, тъй като тези факти се отнасят до
времето, мястото и начинете на извършване на престъпленията, по смисъла на чл.246, ал.2 от НПК.

В заключение

за подсъдимите К., С., К. и М. е останало неясно, по какви съображения представителят на държавното обвинение им е вменил участието в престъпното сдружение и вторичните престъпления.  Това препятства възможността им да разберат фактическите рамки на повдигнатото им обвинение и да организират защитата си по същото, а на Съда – с какво точно обвинение е сезиран, за да е ясен предметът на доказване в производството.

Недостатъците на обвинителния акт не могат да бъдат отстранени от съда, същевременно те са отстраними и поради това налагат и връщане на
делото на СГП за отстраняването им.

Съдът намира, че предвид прекратяването на съдебното производство и връщането на делото на прокурора, не следва да се произнася по останалите точки от чл.248, ал.1 от НПК и по направените искания за конституирането наи по направените искания за конституирането на страни в процеса.

С тези съображения съдът  прекратява съдебното производство по НОХД № 1716/2025 г. по описа на ВОС поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на ДП ограничаващи правото на защита на подсъдимите и ВРЪЩА делото на СГП за отстраняване на посочените в обстоятелствената част на определението недостатъци.
Настоящото определение подлежи на обжалване в седмодневен срок пред Апелативен съд – Варна по реда на глава ХХІІ НПК.

Съдът намира, че предвид прекратяването на съдебното производство и връщането на делото на прокурора, не следва да се произнася по останалите
точки от чл.248, ал.1 от НПК и по направените искания за конституирането на страни в процеса.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:20 часа.

 

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